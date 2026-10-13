Как оформить бронирование, если не обновлял данные в Резерв+

Приложение "Резерв+" и работа на предприятии, относящемся к категории критически важных. Фото: коллаж Новини.LIVE

Процедура резервирования сотрудников возможна даже для тех, кто ранее не обновлял данные онлайн и никогда не устанавливал на смартфон приложение "Резерв+". Юристы советуют не спешить обращаться в ТЦК, а сначала выяснить статус предприятия, обновить информацию через "Резерв+" и проследить за подачей списков через правительственный портал "Дія".

Об этом заявил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Что должен сделать работодатель для бронирования работника без "Резерв+"

По словам адвоката Юрия Айвазяна, процедуру следует начинать с общения с компанией-работодателем. Военнообязанному необходимо выяснить, имеет ли организация действующее право на резервирование своих специалистов, соответствует ли она всем государственным критериям и есть ли свободные места в утвержденной квоте для конкретного работника.

Руководство компании обязано проверить наличие информации о трудовых отношениях в соответствующих государственных базах. Если человек только что устраивается на работу, сначала происходит официальное оформление, после чего кадровый отдел передает актуальные сведения в Пенсионный фонд Украины.

Электронный учет и исправление ошибок в базах

Игнорирование мобильного приложения "Резерв+" в прошлом вовсе не означает, что у государства нет информации о гражданине. Данные могли быть внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов гораздо раньше.

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Необходимо авторизоваться в системе с помощью сервиса BankID, указать текущий адрес проживания, актуальные контактные данные и просмотреть свой электронный военно-учетный документ. Если же информация отсутствует или содержит неточности, не стоит сразу делать вывод, что человек никогда не состоял на воинском учете.

В таких ситуациях стоит воспользоваться функцией онлайн-исправления данных. В то же время для мужчин в возрасте от 18 до 59 лет, имеющих ID-карту или биометрический паспорт и действительно встающих на учет впервые в жизни, в приложении предусмотрена специальная услуга "Встать на учет". Но эту опцию не следует путать со стандартной процедурой обновления контактной информации.

Бронирование и "Дія" — что нужно учесть

Когда все персональные данные обновлены, а трудовые отношения подтверждены, работодатель формирует списки на бронирование и направляет их через портал «Дия».

После успешного прохождения процедуры работник должен самостоятельно проверить результат. В таком случае оформленная отсрочка обязательно должна отображаться в его электронном военно-учетном документе.

Также Новини.LIVE поясняли, что если в "Резерв+" не появилось уведомление об автоматическом продлении отсрочки, это еще не означает ее утрату. Система продлевает статус самостоятельно только при условии, что видит подтверждение в государственных реестрах. Когда же сведения теряются, содержат ошибки или просто устарели, электронный механизм дает сбой.

Также для оборонной отрасли с марта 2026 года действует специальная процедура временной отсрочки сроком до 45 дней. Она создана для специалистов с неурегулированным воинским учетом, которые устраиваются на вооруженные предприятия или в компании, обеспечивающие ключевые потребности Сил обороны. Подать заявку на такую отсрочку сам работник не может, поскольку процесс оформления через портал «Дия» полностью берет на себя работодатель.