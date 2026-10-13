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Главная Мобилизация Оформить бронь без Резерв+: адвокат разъяснил порядок действий

Оформить бронь без Резерв+: адвокат разъяснил порядок действий

Ua ru
13 октября 2026 15:25
Как оформить бронирование, если не обновлял данные в Резерв+
Приложение "Резерв+" и работа на предприятии, относящемся к категории критически важных. Фото: коллаж Новини.LIVE

Процедура резервирования сотрудников возможна даже для тех, кто ранее не обновлял данные онлайн и никогда не устанавливал на смартфон приложение "Резерв+". Юристы советуют не спешить обращаться в ТЦК, а сначала выяснить статус предприятия, обновить информацию через "Резерв+" и проследить за подачей списков через правительственный портал "Дія".

Об этом заявил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Что должен сделать работодатель для бронирования работника без "Резерв+"

По словам адвоката Юрия Айвазяна, процедуру следует начинать с общения с компанией-работодателем. Военнообязанному необходимо выяснить, имеет ли организация действующее право на резервирование своих специалистов, соответствует ли она всем государственным критериям и есть ли свободные места в утвержденной квоте для конкретного работника.

Руководство компании обязано проверить наличие информации о трудовых отношениях в соответствующих государственных базах. Если человек только что устраивается на работу, сначала происходит официальное оформление, после чего кадровый отдел передает актуальные сведения в Пенсионный фонд Украины.

Электронный учет и исправление ошибок в базах

Игнорирование мобильного приложения "Резерв+" в прошлом вовсе не означает, что у государства нет информации о гражданине. Данные могли быть внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов гораздо раньше.

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Необходимо авторизоваться в системе с помощью сервиса BankID, указать текущий адрес проживания, актуальные контактные данные и просмотреть свой электронный военно-учетный документ. Если же информация отсутствует или содержит неточности, не стоит сразу делать вывод, что человек никогда не состоял на воинском учете.

В таких ситуациях стоит воспользоваться функцией онлайн-исправления данных. В то же время для мужчин в возрасте от 18 до 59 лет, имеющих ID-карту или биометрический паспорт и действительно встающих на учет впервые в жизни, в приложении предусмотрена специальная услуга "Встать на учет". Но эту опцию не следует путать со стандартной процедурой обновления контактной информации.

Бронирование и "Дія" — что нужно учесть

Когда все персональные данные обновлены, а трудовые отношения подтверждены, работодатель формирует списки на бронирование и направляет их через портал «Дия».

После успешного прохождения процедуры работник должен самостоятельно проверить результат. В таком случае оформленная отсрочка обязательно должна отображаться в его электронном военно-учетном документе.

Также Новини.LIVE поясняли, что если в "Резерв+" не появилось уведомление об автоматическом продлении отсрочки, это еще не означает ее утрату. Система продлевает статус самостоятельно только при условии, что видит подтверждение в государственных реестрах. Когда же сведения теряются, содержат ошибки или просто устарели, электронный механизм дает сбой.

Также для оборонной отрасли с марта 2026 года действует специальная процедура временной отсрочки сроком до 45 дней. Она создана для специалистов с неурегулированным воинским учетом, которые устраиваются на вооруженные предприятия или в компании, обеспечивающие ключевые потребности Сил обороны. Подать заявку на такую отсрочку сам работник не может, поскольку процесс оформления через портал «Дия» полностью берет на себя работодатель.

военный учет мобилизация бронирование отсрочка военнообязанные Резерв+
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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