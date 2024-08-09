Учасник бойових дій - посвідка УБД - як оформити посвідку, де взяти довідку

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: "АрміяInform"

Для оформлення статусу учасника бойових дій військовослужбовець має отримати довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України, безпеки населення та інтересів держави. Цю довідку зазвичай видає командир військової частини, в якій солдат брав участь у бойових діях.

Про це йдеться у матеріалі на порталі vkp.ua.

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Для того, аби оформити посвідчення учасника бойових дій, військовослужбовець має надати наступні документи.

Це, по-перше, копії паспорту та ідентифікаційного коду. А також наступні документи — заяву на отримання статусу, згоду на обробку персональних даних.

Крім того, військовий має надати ще два фото розміром 3 на 4 см і довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії проти України за формою, встановленою в Додатку №6 Постанови КМУ №413.

Де взяти довідку

Довідка, яка є ключовим документом у процесі отримання статусу учасника бойових дій, надається командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) ЗСУ, МВС, НПУ, НГУ, Держприкордонслужби, СБУ та інших утворених відповідно до закону військових формувань чи правоохоронних органів.

Така довідка надається на вимогу кожному військовослужбовцю після подання відповідного рапорту.

Нагадаємо, що українські захисники та захисниці, які отримали статус учасника бойових дій, мають право на пільги від держави. Також певні привілеї та соціальні гарантії розповсюджуються на сім'ї таких військовослужбовців.

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