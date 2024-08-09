Участник боевых действий - удостоверение УБД - как оформить удостоверение, где взять справку

Удостоверение участника боевых действий. Фото: "АрмияInform"

Для оформления статуса участника боевых действий военнослужащий должен получить справку о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, безопасности населения и интересов государства. Эту справку обычно выдает командир воинской части, в которой солдат участвовал в боевых действиях.

Об этом говорится в материале на портале vkp.ua.

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Для того чтобы оформить удостоверение участника боевых действий, военнослужащий должен предоставить следующие документы.

Это, во-первых, копии паспорта и идентификационного кода. А также следующие документы — заявление на получение статуса, согласие на обработку персональных данных.

Кроме того, военный должен предоставить еще два фото размером 3 на 4 см и справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины по форме, установленной в Приложении №6 Постановления КМУ №413.

Где взять справку

Справка, являющаяся ключевым документом в процессе получения статуса участника боевых действий, предоставляется командиром (начальником) воинской части (органа, подразделения) ВСУ, МВД, НПУ, НГУ, Госпогранслужбы, СБУ и других образованных в соответствии с законом военных формирований или правоохранительных органов.

Такая справка предоставляется по требованию каждому военнослужащему после предоставления соответствующего рапорта.

Напомним, что украинские защитники и защитницы, получившие статус участника боевых действий, имеют право на льготы от государства. Также некоторые привилегии и социальные гарантии распространяются на семьи таких военнослужащих.

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