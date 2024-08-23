Учасник бойових дій - посвідчення УБД - як оформити УБД після звільнення

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: pon.org.ua

Українські військові мають право оформити статус учасника бойових дій навіть після звільнення з лав Збройних сил України. Для цього вони мають надати документи і заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації.

Про це йдеться у матеріалі на сайті vkp.ua.

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Військовослужбовці Збройних сил України можуть оформити посвідчення учасника бойових дій навіть після звільнення з армії.

Для цього вони мають подати заяву та пакет документів, які підтверджують участь особи у бойових діях, до територіального центру комплектування за місцем реєстрації.

Як оформити статус учасника бойових дій

Після подачі документів у ТЦК реєструють їх у спеціальній книзі обліку.

Після цього співробітники центру комплектування проводять перевірку — чи містять документи достатні докази та підтверджуючі факти виконання особисто заявником або у складі військових частин бойових (службових) завдань, проведення розвідувальних заходів та їх відповідність вимогам нормативно-правових актів (керівним документам). За потреби навіть роблять запити до архівних установ.

Після того, як документи пройдуть перевірку, їх передають на розгляд профільної комісії, яка має винести рішення про надання громадянину статусу УБД (чи відмову від надання).