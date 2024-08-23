Участник боевых действий – удостоверение УБД – как оформить УБД после увольнения

Удостоверение участника боевых действий. Фото: pon.org.ua

Украинские военные имеют право оформить статус участника боевых действий даже после увольнения из рядов Вооруженных сил Украины. Для этого они должны предоставить документы и заявление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации.

Об этом говорится в материале на сайте vkp.ua.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут оформить удостоверение участника боевых действий даже после увольнения из армии.

Для этого они должны подать заявление и пакет документов, подтверждающих участие в боевых действиях, в территориальный центр комплектования по месту регистрации.

Как оформить статус участника боевых действий

После подачи документов в ТЦК регистрируют его в специальной книге учета.

После этого сотрудники центра комплектования проводят проверку — содержат ли документы достаточные доказательства и подтверждающие факты выполнения лично заявителем или в составе воинских частей боевых (служебных) задач, разведывательных мероприятий и их соответствие требованиям нормативно-правовых актов (руководящим документам). При необходимости даже делают запросы в архивные учреждения.

После того, как документы пройдут проверку, их передают на рассмотрение профильной комиссии, которая должна вынести решение о предоставлении гражданину статуса УБД (отказ от предоставления).