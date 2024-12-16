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Оформлення відстрочки по e-mail — чи можливо це

16 грудня 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка онлайн по електронній пошті- як оформити
Оформлення відстрочки у ТЦК. Фото: Одеський ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Відстрочку від мобілізації теоретично можна оформити за допомогою електронної пошти. Але на практиці з цим можуть бути проблеми, оскільки територіальні центри комплектування неохоче розглядають навіть заяви, надіслані рекомендованим листом через Укрпошту.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаних громадян.

Вона була оголошена після запровадження військового стану на всій території України.

Частина громадян, втім, мають право на відстрочку від мобілізації з різних причин.

Можна оформити відстрочку через електронну пошту чи ні

До юристів звернувся з питанням громадянин, який поцікавився, чи може він відправити документи, необхідні для оформлення відстрочки, електронною поштою.

"Можете, звичайно, спробувати, проте жодної гарантії Вам ніхто не надасть", — відповів Юрій Айвазян.

Адвокат пояснив, що ТЦК станом на зараз не хочуть розглядати навіть ті заяви, які направлені Укрпоштою, рекомендованим листом з описом вкладення.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, чи впливають штрафи на оформлення відстрочки від мобілізації.

Також ми повідомляли про те, коли саме треба подавати документи на відстрочку.

пошта мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

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