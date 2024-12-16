Відстрочка онлайн по електронній пошті- як оформити

Оформлення відстрочки по e-mail — чи можливо це
Відстрочку від мобілізації теоретично можна оформити за допомогою електронної пошти. Але на практиці з цим можуть бути проблеми, оскільки територіальні центри комплектування неохоче розглядають навіть заяви, надіслані рекомендованим листом через Укрпошту.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка від мобілізації
В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаних громадян.
Вона була оголошена після запровадження військового стану на всій території України.
Частина громадян, втім, мають право на відстрочку від мобілізації з різних причин.
Можна оформити відстрочку через електронну пошту чи ні
До юристів звернувся з питанням громадянин, який поцікавився, чи може він відправити документи, необхідні для оформлення відстрочки, електронною поштою.
"Можете, звичайно, спробувати, проте жодної гарантії Вам ніхто не надасть", — відповів Юрій Айвазян.
Адвокат пояснив, що ТЦК станом на зараз не хочуть розглядати навіть ті заяви, які направлені Укрпоштою, рекомендованим листом з описом вкладення.
Нагадаємо, ми писали раніше про те, чи впливають штрафи на оформлення відстрочки від мобілізації.
Також ми повідомляли про те, коли саме треба подавати документи на відстрочку.
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