Відстрочка онлайн по електронній пошті- як оформити

Оформлення відстрочки у ТЦК. Фото: Одеський ТЦК

Відстрочку від мобілізації теоретично можна оформити за допомогою електронної пошти. Але на практиці з цим можуть бути проблеми, оскільки територіальні центри комплектування неохоче розглядають навіть заяви, надіслані рекомендованим листом через Укрпошту.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка від мобілізації

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаних громадян.

Вона була оголошена після запровадження військового стану на всій території України.

Частина громадян, втім, мають право на відстрочку від мобілізації з різних причин.

Можна оформити відстрочку через електронну пошту чи ні

До юристів звернувся з питанням громадянин, який поцікавився, чи може він відправити документи, необхідні для оформлення відстрочки, електронною поштою.

"Можете, звичайно, спробувати, проте жодної гарантії Вам ніхто не надасть", — відповів Юрій Айвазян.

Адвокат пояснив, що ТЦК станом на зараз не хочуть розглядати навіть ті заяви, які направлені Укрпоштою, рекомендованим листом з описом вкладення.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, чи впливають штрафи на оформлення відстрочки від мобілізації.

Також ми повідомляли про те, коли саме треба подавати документи на відстрочку.