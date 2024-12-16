Отсрочка онлайн по электронной почте - как оформить

Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: Одесский ТЦК

Отсрочку от мобилизации можно оформить теоретически с помощью электронной почты. Но на практике с этим могут быть проблемы, поскольку территориальные центры комплектования неохотно рассматривают даже заявления, присланные заказным письмом через "Укрпошту".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка от мобилизации

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных граждан.

Она была объявлена после введения военного положения на всей территории Украины.

Часть граждан, впрочем, имеют право на отсрочку от мобилизации по разным причинам.

Можно ли оформить отсрочку по электронной почте или нет

К юристам обратился с вопросом гражданин, поинтересовавшийся, может ли он отправить документы, необходимые для оформления отсрочки, по электронной почте.

"Можете, конечно, попробовать, но никакой гарантии Вам никто не предоставит", — ответил Юрий Айвазян.

Адвокат пояснил, что ТЦК по состоянию на данный момент не хотят рассматривать даже те заявления, которые направлены Укрпоштой, заказным письмом с описанием вложения.

Напомним, мы писали ранее о том, влияют ли штрафы на оформление отсрочки от мобилизации.

Также мы сообщали о том, когда нужно подавать документы на отсрочку.