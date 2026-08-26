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Головна Мобілізація Оформлення захисту в ЄС: навіщо жінкам встановлювати "Резерв+"

Оформлення захисту в ЄС: навіщо жінкам встановлювати "Резерв+"

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 18:20
Країни ЄС перевіряють українок через додаток Резерв+
Перевірка жінки на кордоні. Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic

У країнах Євросоюзу зафіксували випадки перевірки "Резерв+" у жінок з України, які подають заяви на тимчасовий захист, як біженки. Причина таких перевірок пов'язана з тим, що європейські чиновники використовують новий механізм для контролю законності перетину кордону та верифікації осіб. Але у ньому не було конкретики щодо статі людини.

Про це йдеться у статті "Європейської правди", передає Новини.LIVE.

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Навіщо в українських жінок на кордоні вимагають показати Резерв+

Головна мета цих нововведень — підтвердити особу людини, перевірити законність її перебування в Європі та впевнитися, що вона легально перетнула кордон при виїзді з України.

Водночас експерти наголошують, що запит на перевірку "Резерв+" у жінок не означає запровадження обов'язкового військового обліку для всіх українок за кордоном. Це також не є загальним правилом для кожної держави Євросоюзу. 

Основним доказом для європейських посадовців і надалі залишаються документи, які підтверджують законний виїзд з України. Тому на час період цих перевірок, щоб уникнути зайвих проблем та затримок під час оформлення захисту, фахівці радять жінкам заздалегідь підготуватися. Перед походом до установ варто встановити мобільний додаток "Резерв+", перевірити там свої дані та за потреби згенерувати електронний військовий документ.

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Хоча випадки таких перевірок уже були зафіксовані, вони скоріше залежать від локальної практики застосування неточностей у законах, ніж є безумовною вимогою для кожної жінки.

Нововведення щодо таких перевірок будуть стосуватися тих, хто з серпня 2026 року хоче виїхати з України, як біженець. Але ті, які отримали такий статус до цього часу, не матимуть змін у перевірці на кордоні. 

Норма нового європейського рішення має такий текст: "Тимчасовий захист надається лише тим особам, хто виконав свої військові зобов’язання (інший переклад – відповідає військовим зобов'язанням) в Україні, за умови пред'явлення, у відповідних випадках, підтверджуючих документів".

Одним із ключових доказів, яке може засвідчити право українця або українки на отримання захисту в країні ЄС, є факт законного перетину державного кордону України.

У Міністерстві закордонних справ зазначають, що якщо людина виїхала з України законно, такого підтвердження має бути достатньо для оформлення захисту. Відповідно, за наявності документального підтвердження законності виїзду вимагати додаткові дані з застосунку "Резерв+" не повинні.

Як писали раніше Новини.LIVE, українці, які виїхали за межі країни до початку повномасштабної війни, зберігають абсолютне право на в'їзд в Україну навіть без оновлення інформації в додатку "Резерв+". Юристи пояснили, чи законна заборона на повернення додому з цієї причини та які є ризики на кордоні.

Тим часом уряд оновив та спростив процедуру перевірки та підтвердження військово-облікового статусу для чоловіків віком 18-60 років під час їхніх звернень до українських консульств та посольств. Вони мають полегшити процес перевірки відомостей.

жінки військовий облік мобілізація ЄС тимчасовий захист Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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