Страны ЕС проверяют украинок с помощью приложения Резерв+

Досмотр женщины на границе. Фото: REUTERS/Стево Васильевич

В странах Евросоюза зафиксированы случаи проверки "Резерв+" у женщин из Украины, подающих заявления о предоставлении временной защиты в качестве беженок. Причина таких проверок связана с тем, что европейские чиновники используют новый механизм для контроля законности пересечения границы и верификации личностей. Однако в нем не было конкретных указаний относительно пола человека.

Об этом говорится в статье "Европейской правды", передает Новини.LIVE.

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Зачем у украинских женщин на границе требуют показать "Резерв+"

Главная цель этих нововведений — подтвердить личность человека, проверить законность его пребывания в Европе и убедиться, что он легально пересек границу при выезде из Украины.

В то же время эксперты подчеркивают, что запрос на проверку "Резерв+" у женщин не означает введение обязательного воинского учета для всех украинок за рубежом. Это также не является общим правилом для каждого государства Евросоюза.

Основным доказательством для европейских чиновников по-прежнему остаются документы, подтверждающие законный выезд из Украины. Поэтому на время проведения этих проверок, чтобы избежать лишних проблем и задержек при оформлении убежища, специалисты советуют женщинам заранее подготовиться. Перед посещением учреждений следует установить мобильное приложение "Резерв+", проверить там свои данные и, при необходимости, сгенерировать электронный военный документ.

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Хотя случаи таких проверок уже фиксировались, они скорее зависят от местной практики применения неточностей в законах, чем являются безусловным требованием для каждой женщины.

Нововведения, касающиеся таких проверок, будут касаться тех, кто с августа 2026 года хочет выехать из Украины в качестве беженца. Но для тех, кто получил такой статус до этого времени, в процедуре проверки на границе изменений не будет.

Норма нового европейского решения имеет следующий текст: "Временная защита предоставляется только тем лицам, которые выполнили свои военные обязательства (другой перевод — соответствуют военным обязательствам) в Украине, при условии предъявления, в соответствующих случаях, подтверждающих документов".

Одним из ключевых доказательств, которое может подтвердить право украинца или украинки на получение защиты в стране ЕС, является факт законного пересечения государственной границы Украины.

В Министерстве иностранных дел отмечают, что если человек выехал из Украины законно, такого подтверждения должно быть достаточно для оформления защиты. Соответственно, при наличии документального подтверждения законности выезда требовать дополнительные данные из приложения «Резерв+» не должны.

Как ранее писали Новини.LIVE, украинцы, выехавшие за пределы страны до начала полномасштабной войны, сохраняют полное право на въезд в Украину даже без обновления информации в приложении "Резерв+". Юристы объяснили, законен ли запрет на возвращение домой по этой причине и какие риски существуют на границе.

Между тем правительство обновило и упростило процедуру проверки и подтверждения военно-учетного статуса для мужчин в возрасте 18–60 лет при их обращениях в украинские консульства и посольства. Эти меры призваны облегчить процесс проверки данных.