На Рівненщині онкохворий проігнорував повістку — що вирішив суд

Чоловік проходить медогляд. Фото ілюстративне: УНІАН

У Рівненській області ВЛК визнала онкохворого придатним до військової служби. Суд дійшов висновку, що чоловік ухилився від мобілізації, та призначив йому покарання.

Про це йдеться у вироку, який Радилівський районний суд Рівненської області ухвалив 28 квітня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріали, 22 жовтня 2024 року фігурант відмовився отримувати повістку, згідно з якою мав уранці 23 жовтня прибути до пункту збору. За викликом він не з'явився. Про причину неявки теж не повідомив.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений пояснив, що проігнорував повістку, тому що є єдиним, хто доглядає за хворим батьком. 23 жовтня він не прийшов до пункту збору, тому що мав тоді супроводжувати родича на медогляд. Також фігурант повідомив, що не може служити та потребує лікування в умовах денного стаціонару, адже має злоякісне новоутворення нижньої третини стравоходу та задньої стінки сечового міхура. Суду військовозобов'язаний надав довідки про те, що має відстрочку від служби до 8 травня 2025 року, а його батько потребує стороннього догляду від 30 січня до 30 липня 2025 року.

Суддя визнала обвинуваченого винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, призначила йому три роки в'язниці, але замінила реальний термін ув'язнення роком іспитового.

Нагадаємо, житель Івано-Франківської області повідомляв у Telegram про місця роздачі повісток. Упродовж року він перебуватиме на іспитовому терміні.

Також ми повідомляли, що військовослужбовці ТЦК та СП мобілізували працівника Укрзалізниці, хоча той мав бронювання. Свої права залізничник захистив у суді.