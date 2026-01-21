На Ровенщине онкобольной проигнорировал повестку — что решил суд

Мужчина проходит медосмотр. Фото иллюстративное: УНІАН

В Ровенской области ВВК признала онкобольного пригодным к военной службе. Суд пришел к выводу, что мужчина уклонился от мобилизации, и назначил ему наказание.

Об этом говорится в приговоре, который Радиловский районный суд Ровенской области принял 28 апреля.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, 22 октября 2024 года фигурант отказался получать повестку, согласно которой должен был утром 23 октября прибыть в пункт сбора. По вызову он не явился. О причине неявки тоже не сообщил.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый объяснил, что проигнорировал повестку, потому что является единственным, кто ухаживает за больным отцом. 23 октября он не пришел в пункт сбора, потому что должен был тогда сопровождать родственника на медосмотр. Также фигурант сообщил, что не может служить и нуждается в лечении в условиях дневного стационара, ведь имеет злокачественное новообразование нижней трети пищевода и задней стенки мочевого пузыря. Суду военнообязанный предоставил справки о том, что имеет отсрочку от службы до 8 мая 2025 года, а его отец нуждается в постороннем уходе с 30 января до 30 июля 2025 года.

Судья признала обвиняемого виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, назначила ему три года тюрьмы, но заменила реальный срок заключения годом испытательного.

Напомним, житель Ивано-Франковской области сообщал в Telegram о местах раздачи повесток. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.

Также мы сообщали, что военнослужащие ТЦК и СП мобилизовали работника Укрзализныци, хотя тот имел бронирование. Свои права железнодорожник защитил в суде.