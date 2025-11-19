Бронювання працівників у сфері IT — як забронювати 100%

Людина за комп'ютером. Фото: Pexels

У серпні уряд оновив правила бронювання військовозобов’язаних, розширивши можливості для підприємств, що працюють у прифронтових регіонах. Тепер IT компанії, які вважаються критично важливими й функціонують у зонах, де тривають або тривали бойові дії, можуть отримати право на 100% бронювання своїх працівників. Це стосується не лише виробничих підприємств, а й IT та deftech-сектору.

Як IT компаніям забронювати 100% своїх працівників

За чинними умовами компанії, що зареєстровані та здійснюють діяльність на територіях із переліку бойових районів, мають змогу подавати заявки на повне бронювання персоналу.

Перелік таких територій визначається наказом Мінрозвитку громад та територій і може коригуватися з огляду на ситуацію на фронті. Нині до нього включено населені пункти Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, хоча не всі обласні центри цих регіонів підпадають під дію документа.

Для того, щоб підприємство могло претендувати на стовідсоткове бронювання, воно має отримати статус критично важливого. Державний орган, який визнає компанію критичною, після узгодження з обласною чи міською військовою адміністрацією може подати відповідний запит через портал "Дія". Тобто рішення ухвалюється не автоматично: процес вимагає погодження між трьома рівнями — підприємством, місцевою владою та державним органом, що надає статус.

Які підстави існують для того, щоб IT-компанія стала критичним підприємством

ІТ-компанії можуть отримати критичність на загальних підставах. Юристи пояснюють, що існує два основні механізми.

Перший передбачає наявність чинного контракту на виконання державного оборонного замовлення, що автоматично робить компанію важливою для оборонної сфери, а статус у такому випадку надає Міністерство оборони.

Другий стосується підприємств, які є значущими для економіки або забезпечення життєдіяльності населення. Тут потрібно виконати щонайменше три з восьми критеріїв, передбачених постановою Кабміну № 76.

Для IT-бізнесу найпоширенішими підтвердженнями критичності є резидентство у "Дія.City", відсутність заборгованості перед бюджетом та рівень середньої заробітної плати від двадцяти тисяч гривень.

В Асоціації IT Ukraine зазначають, що до критичної інфраструктури сьогодні віднесено й об’єкти цифрових технологій, які забезпечують роботу інших секторів економіки, а також компанії, що входять до оборонно-промислового комплексу або займаються розробкою рішень для кіберзахисту. Через це процедура визнання IT-бізнесу критично важливим поступово спрощується.

Чи можуть Deftech-компанії бронювати працівників усім складом

Deftech-виробники можуть претендувати на повне бронювання у випадку, якщо щонайменше половина їхньої діяльності пов’язана з оборонними контрактами. У Раді Зброярів пояснюють, що дія такого бронювання триває протягом усього періоду виконання держзамовлення. Окремо діє правило для компаній, розташованих у зонах бойових дій, які також отримують право бронювати весь штат без додаткових умов.

