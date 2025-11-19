Бронирование работников в сфере IT — как забронировать 100%

Человек за компьютером. Фото: Pexels

В августе правительство обновило правила бронирования военнообязанных, расширив возможности для предприятий, работающих в прифронтовых регионах. Теперь IT компании, которые считаются критически важными и функционируют в зонах, где продолжаются или продолжались боевые действия, могут получить право на 100% бронирование своих работников. Это касается не только производственных предприятий, но и IT и deftech-сектора.

Об этом сообщает DOU.

Как IT компаниям забронировать 100% своих работников

По действующим условиям компании, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территориях из перечня боевых районов, могут подавать заявки на полное бронирование персонала.

Перечень таких территорий определяется приказом Минразвития общин и территорий и может корректироваться с учетом ситуации на фронте. Сейчас в него включены населенные пункты Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, хотя не все областные центры этих регионов подпадают под действие документа.

Для того, чтобы предприятие могло претендовать на стопроцентное бронирование, оно должно получить статус критически важного. Государственный орган, который признает компанию критической, после согласования с областной или городской военной администрацией может подать соответствующий запрос через портал "Дія". То есть решение принимается не автоматически: процесс требует согласования между тремя уровнями - предприятием, местными властями и государственным органом, который предоставляет статус.

Какие основания существуют для того, чтобы IT-компания стала критическим предприятием

ИТ-компании могут получить критичность на общих основаниях. Юристы объясняют, что существует два основных механизма.

Первый предусматривает наличие действующего контракта на выполнение государственного оборонного заказа, что автоматически делает компанию важной для оборонной сферы, а статус в таком случае предоставляет Министерство обороны.

Второй касается предприятий, которые являются значимыми для экономики или обеспечения жизнедеятельности населения. Здесь нужно выполнить как минимум три из восьми критериев, предусмотренных постановлением Кабмина № 76.

Для IT-бизнеса самыми распространенными подтверждениями критичности является резидентство в "Дія.City", отсутствие задолженности перед бюджетом и уровень средней заработной платы от двадцати тысяч гривен.

В Ассоциации IT Ukraine отмечают, что к критической инфраструктуре сегодня отнесены и объекты цифровых технологий, которые обеспечивают работу других секторов экономики, а также компании, входящие в оборонно-промышленный комплекс или занимающиеся разработкой решений для киберзащиты. Из-за этого процедура признания IT-бизнеса критически важным постепенно упрощается.

Могут ли Deftech-компании бронировать работников всем составом

Deftech-производители могут претендовать на полное бронирование в случае, если как минимум половина их деятельности связана с оборонными контрактами. В Совете Оружейников объясняют, что действие такого бронирования продолжается в течение всего периода выполнения госзаказа. Отдельно действует правило для компаний, расположенных в зонах боевых действий, которые также получают право бронировать весь штат без дополнительных условий.

