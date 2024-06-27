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Оновлення даних через ЦНАП — повна інструкція

27 червня 2024 22:46
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Як оновити військово-облікові дані через ЦНАП, що говорять юристи
Процес оновлення даних у ЦНАПі. Фото: "РБК-Україна"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни України можуть оновити свої військово-облікові дані не в ТЦК, а у центрах надання адміністративних послуг. Для цього потрібно мати з собою відповідний набір документів та додати ці дані в реєстр "Оберіг".

Про це пояснив на порталі B2B Consult адвокат Андрій Карпенко.

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Документи для ЦНАПу

Для того, аби оновити військово-облікові дані в центрі надання адміністративних послуг, військовозобов’язаний громадянин має принести з собою певний набір документів.

Йдеться про:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • військовий квиток або тимчасове посвідчення;
  • медичні документи;
  • довідку про освіту;
  • водійське посвідчення (необхідне тільки у разі служби водієм).

Процес оновлення даних

Громадянин має надати усі документи та дані адміністратору ЦНАП.

Після цього адміністратор завантажує дані до електронної системи, яка автоматично підтягує їх у реєстр "Оберіг".

Після цього військовозобов’язаний отримує документ з печаткою про оновлення даних.

Раніше Міністерство оборони України змінило позицію щодо продовження термінів оновлення облікових даних в ТЦК. Останнім днем, коли ще можна уточнити дані, залишається 16 липня.

Нагадаємо, процес оновлення військово-облікових даних в Україні стосується не тільки тих громадян, які перебувають на військовому обліку. Ті люди, які були зняті з військового обліку, теж мають звернутися до ТЦК і оновити свої дані.

персональні дані
ЦНАП
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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