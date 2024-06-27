Як оновити військово-облікові дані через ЦНАП, що говорять юристи

Процес оновлення даних у ЦНАПі. Фото: "РБК-Україна"

Громадяни України можуть оновити свої військово-облікові дані не в ТЦК, а у центрах надання адміністративних послуг. Для цього потрібно мати з собою відповідний набір документів та додати ці дані в реєстр "Оберіг".

Про це пояснив на порталі B2B Consult адвокат Андрій Карпенко.

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Для того, аби оновити військово-облікові дані в центрі надання адміністративних послуг, військовозобов’язаний громадянин має принести з собою певний набір документів.

Йдеться про:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військовий квиток або тимчасове посвідчення;

медичні документи;

довідку про освіту;

водійське посвідчення (необхідне тільки у разі служби водієм).

Процес оновлення даних

Громадянин має надати усі документи та дані адміністратору ЦНАП.

Після цього адміністратор завантажує дані до електронної системи, яка автоматично підтягує їх у реєстр "Оберіг".

Після цього військовозобов’язаний отримує документ з печаткою про оновлення даних.

Раніше Міністерство оборони України змінило позицію щодо продовження термінів оновлення облікових даних в ТЦК. Останнім днем, коли ще можна уточнити дані, залишається 16 липня.

Нагадаємо, процес оновлення військово-облікових даних в Україні стосується не тільки тих громадян, які перебувають на військовому обліку. Ті люди, які були зняті з військового обліку, теж мають звернутися до ТЦК і оновити свої дані.