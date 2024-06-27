Как обновить военно-учетные данные через ЦПАУ, что говорят юристы

Обновление данных через ЦПАУ — полная инструкция
Граждане Украины могут обновить свои военно-учетные данные не в ТЦК, а в центрах предоставления административных услуг. Для этого необходимо иметь соответствующий набор документов и добавить эти данные в реестр "Оберіг".
Об этом пояснил на портале B2B Consult адвокат Андрей Карпенко.
Документы для ЦПАУ
Чтобы обновить военно-учетные данные в центре предоставления административных услуг, военнообязанный гражданин должен принести с собой определенный набор документов.
Речь идет о:
- паспорте гражданина Украины;
- идентификационном коде;
- военном билете или временном удостоверении;
- медицинских документах;
- справке об образовании;
- водительском удостоверении (необходимо только в случае службы водителем).
Процесс обновления данных
Гражданин должен предоставить все документы и данные администратору ЦПАУ.
После этого администратор загружает данные в электронную систему, которая автоматически подтягивает их в реестр "Оберіг".
После этого военнообязанный получает документ с печатью об обновлении данных.
Ранее Министерство обороны Украины изменило позицию по продлению сроков обновления учетных данных в ТЦК. В последний день, когда еще можно уточнить данные, остается 16 июля.
Напомним, процесс обновления военно-учетных данных в Украине касается не только граждан, состоящих на военном учете. Те люди, которые были сняты с военного учета, тоже должны обратиться в ТЦК и обновить свои данные.
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