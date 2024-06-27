Как обновить военно-учетные данные через ЦПАУ, что говорят юристы

Процесс обновления данных в ЦПАУ. Фото: "РБК-Україна"

Граждане Украины могут обновить свои военно-учетные данные не в ТЦК, а в центрах предоставления административных услуг. Для этого необходимо иметь соответствующий набор документов и добавить эти данные в реестр "Оберіг".

Об этом пояснил на портале B2B Consult адвокат Андрей Карпенко.

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Чтобы обновить военно-учетные данные в центре предоставления административных услуг, военнообязанный гражданин должен принести с собой определенный набор документов.

Речь идет о:

паспорте гражданина Украины;

идентификационном коде;

военном билете или временном удостоверении;

медицинских документах;

справке об образовании;

водительском удостоверении (необходимо только в случае службы водителем).

Процесс обновления данных

Гражданин должен предоставить все документы и данные администратору ЦПАУ.

После этого администратор загружает данные в электронную систему, которая автоматически подтягивает их в реестр "Оберіг".

После этого военнообязанный получает документ с печатью об обновлении данных.

Ранее Министерство обороны Украины изменило позицию по продлению сроков обновления учетных данных в ТЦК. В последний день, когда еще можно уточнить данные, остается 16 июля.

Напомним, процесс обновления военно-учетных данных в Украине касается не только граждан, состоящих на военном учете. Те люди, которые были сняты с военного учета, тоже должны обратиться в ТЦК и обновить свои данные.