Які власники автівок мають оновити дані в ТЦК

Автомобілі для ЗСУ. Фото: portal.lviv.ua

Керівники підприємств, на балансі яких є автомобілі, що можуть бути використані для потреб Збройних сил України, мають надати дані про ці транспортні засоби до ТЦК. У випадку невиконання вимог постанови Кабінету міністрів, на цих керівників буде накладений штраф, як на фізичних осіб.

Про це розповіла адвокатка Таміла Алексик.

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Хто має оновити дані автомобілів

В Україні відбувається оновлення даних не тільки військовозобов’язаних громадян, а і автомобілів, які теоретично можуть бути використані для потреб ЗСУ.

"Оновлення даних щодо транспортних засобів передусім стосується підприємств, установ та організацій і регулюється постановою уряду №1921", — пояснила юристка.

Виконати вимогу цієї постанови мають як великі, так і малі підприємства, установи та організації, зокрема транспортні.

Штрафи за не оновлені дані

Керівники підприємств, які не нададуть оновлені дані щодо наявності на балансі фірми автомобілів, будуть оштрафовані.

"Відповідно до КУпАП, відповідальність за невчасно оновлені дані лежить на керівникові підприємства, але штраф на нього може накладатися як на фізичну особу. Тобто конкретна посадова особа відповідатиме за те, що дані про ТЗ не були надані вчасно до ТЦК", — наголосила Таміла Алексик.

Нагадаємо, що Комітет з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Верховної Ради України дійшов висновку, що вилучення автомобілів у громадян в рамках нового закону про мобілізацію не суперечить Конституції.

Додамо, парламентарі пропонують обмежити процес мобілізації автомобілів на потреби ЗСУ. У новому законопроєкті виписана норма, яка забороняє забирати автівки у військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також у членів сімей загиблих воїнів.