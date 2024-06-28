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Обновление данных на автомобили, какие бывают штрафы

28 июня 2024 01:27
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Какие владельцы автомобилей должны обновить данные в ТЦК
Автомобили для ВСУ. Фото: portal.lviv.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Руководители предприятий, на балансе которых есть автомобили, которые могут быть использованы для нужд Вооруженных сил Украины, должны предоставить данные об этих транспортных средствах в ТЦК. В случае невыполнения требований постановления Кабинета министров на этих руководителей будет наложен штраф, как на физических лиц.

Об этом рассказала адвокат Тамила Алексик.

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Кто должен обновить данные автомобилей

В Украине происходит обновление данных не только военнообязанных граждан, но и автомобилей, которые теоретически могут быть использованы для ВСУ.

"Обновление данных по транспортным средствам, прежде всего, касается предприятий, учреждений и организаций и регулируется постановлением правительства №1921", — пояснила юрист.

Выполнить требование этого постановления должны как крупные, так и малые предприятия, учреждения и организации, в том числе транспортные.

Штрафы за необновленные данные

Руководители предприятий, которые не предоставят обновленные данные о наличии на балансе фирмы автомобилей, будут оштрафованы.

"В соответствии с КУоАП, ответственность за несвоевременно обновленные данные лежит на руководителе предприятия, но штраф на него может налагаться как на физическое лицо. То есть конкретное должностное лицо будет отвечать за то, что данные о ТС не были предоставлены вовремя в ТЦК", — подчеркнула Тамила Алексик.

Напомним, что Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины пришел к выводу, что изъятие автомобилей у граждан в рамках нового закона о мобилизации не противоречит Конституции.

Добавим, парламентарии предлагают ограничить процесс мобилизации автомобилей на нужды ВСУ. В новом законопроекте выписана норма, запрещающая забирать авто у военнослужащих и членов их семей, а также у членов семей погибших воинов.

транспорт
мобилизация
автомобиль
предприятия
юристы

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