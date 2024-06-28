Какие владельцы автомобилей должны обновить данные в ТЦК

Обновление данных на автомобили, какие бывают штрафы
Руководители предприятий, на балансе которых есть автомобили, которые могут быть использованы для нужд Вооруженных сил Украины, должны предоставить данные об этих транспортных средствах в ТЦК. В случае невыполнения требований постановления Кабинета министров на этих руководителей будет наложен штраф, как на физических лиц.
Об этом рассказала адвокат Тамила Алексик.
Кто должен обновить данные автомобилей
В Украине происходит обновление данных не только военнообязанных граждан, но и автомобилей, которые теоретически могут быть использованы для ВСУ.
"Обновление данных по транспортным средствам, прежде всего, касается предприятий, учреждений и организаций и регулируется постановлением правительства №1921", — пояснила юрист.
Выполнить требование этого постановления должны как крупные, так и малые предприятия, учреждения и организации, в том числе транспортные.
Штрафы за необновленные данные
Руководители предприятий, которые не предоставят обновленные данные о наличии на балансе фирмы автомобилей, будут оштрафованы.
"В соответствии с КУоАП, ответственность за несвоевременно обновленные данные лежит на руководителе предприятия, но штраф на него может налагаться как на физическое лицо. То есть конкретное должностное лицо будет отвечать за то, что данные о ТС не были предоставлены вовремя в ТЦК", — подчеркнула Тамила Алексик.
Напомним, что Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины пришел к выводу, что изъятие автомобилей у граждан в рамках нового закона о мобилизации не противоречит Конституции.
Добавим, парламентарии предлагают ограничить процесс мобилизации автомобилей на нужды ВСУ. В новом законопроекте выписана норма, запрещающая забирать авто у военнослужащих и членов их семей, а также у членов семей погибших воинов.
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