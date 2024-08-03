Мобілізація в України — чи можливо оновити дані в ТЦК у серпні

В ТЦК готують документи для позову в суд. Фото ілюстративне: АрміяInform

Військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років мали оновити свої облікові дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки до 16 липня. Оновити документи після цієї дати можливо, але на порушників чекає штраф, сума якого може сягати 25 500 гривень.

Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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На уточнення в ТЦК особистих даних військовозобов'язані отримали два місяці після набуття чинності нового закону про мобілізацію, тобто лише до 16 липня. Після цієї дати вже передбачена адмінвідповідальність.

Перше порушення передбачає штраф від 3400 до 5100 гривень у мирний час. У воєнний час або за повторне порушення загрожує вже від 17 000 до 25 500 гривень. Також адміністративна відповідальність передбачена за відмову від отримання повістки або неявку за нею до ТЦК.

Для посадових та юридичних осіб у воєнний час штрафи становлять від 34 000 до 59 000 гривень. Також за невиконання військовозобов'язаним обов'язків може застосуватися тимчасове обмеження на право керування автомобілем за рішенням суду.