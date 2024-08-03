Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Обновление данных в ТЦК в августе возможно, но есть нюанс arrow

Обновление данных в ТЦК в августе возможно, но есть нюанс

3 августа 2024 18:48
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — возможно ли обновить данные в ТЦК в августе
В ТЦК готовят документы для иска в суд. Фото иллюстративное: АрмияInform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане Украины от 18 до 60 лет должны были обновить свои учетные данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки до 16 июля. Обновить документы после этой даты возможно, но нарушителей ждет штраф, сумма которого может достигать 25 500 гривен.

Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Читайте также:

Штрафы за опоздание в обновлении данных в ТЦК

На уточнение в ТЦК личных данных военнообязанные получили два месяца после вступления в силу нового закона о мобилизации, то есть только до 16 июля. После этой даты уже предусмотрена админответственность.

Первое нарушение предусматривает штраф от 3400 до 5100 гривен в мирное время. В военное время или за повторное нарушение грозит уже от 17 000 до 25 500 гривен. Также административная ответственность предусмотрена за отказ от получения повестки или неявку по ней в ТЦК.

Для должностных и юридических лиц в военное время штрафы составляют от 34 000 до 59 000 гривен. Также за невыполнение военнообязанным обязанностей может применяться временное ограничение на право управления автомобилем по решению суда.

Также важные новости дня по теме:

война штрафы военный призыв мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:24 В Укрэнерго дали обнадеживающий прогноз по отключениям света завтра, но есть нюанс

19:11 Симона Байлз взяла еще одно "золото" на Олимпиаде-2024 и установила исторический рекорд

Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

18:48 Обновление данных в ТЦК в августе возможно, но есть нюанс

18:46 Мужчины не могут через Резерв+ подать важные данные в ТЦК — когда нужно появиться лично

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

18:40 Ремонт школы на Одесчине за три года подорожал почти на 70 миллионов

18:25 В Харькове задержаны двое мужчин, которые по указанию россиян подожгли авто ВСУ

18:20 Израильтянин украинского происхождения из Днепра завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Париже

18:03 Замолчит надолго — пограничники эффектно ударили дроном по вражеской станции связи

18:00 Корвет "Гетман Иван Выговский" будет иметь дополнительные системы вооружения

19:24 В Укрэнерго дали обнадеживающий прогноз по отключениям света завтра, но есть нюанс

19:11 Симона Байлз взяла еще одно "золото" на Олимпиаде-2024 и установила исторический рекорд

18:48 Обновление данных в ТЦК в августе возможно, но есть нюанс

18:46 Мужчины не могут через Резерв+ подать важные данные в ТЦК — когда нужно появиться лично

18:40 Ремонт школы на Одесчине за три года подорожал почти на 70 миллионов

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

18:25 В Харькове задержаны двое мужчин, которые по указанию россиян подожгли авто ВСУ

18:20 Израильтянин украинского происхождения из Днепра завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Париже

18:03 Замолчит надолго — пограничники эффектно ударили дроном по вражеской станции связи

18:00 Корвет "Гетман Иван Выговский" будет иметь дополнительные системы вооружения

17:57 Нидерланды хотят обновить ПВО — речь идет о 18 системах NOMADS

Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

2 августа 2024
Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Text

18:44 Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

Text

18:09 Массовые увольнения в правительстве и резкое повышение тарифов - эфир Вечер.LIVE

Text

17:51 На Лиманском направлении россияне ищут точку для прорыва — военный поделился деталями

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца