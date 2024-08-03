Мобилизация в Украине — возможно ли обновить данные в ТЦК в августе

В ТЦК готовят документы для иска в суд. Фото иллюстративное: АрмияInform

Военнообязанные граждане Украины от 18 до 60 лет должны были обновить свои учетные данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки до 16 июля. Обновить документы после этой даты возможно, но нарушителей ждет штраф, сумма которого может достигать 25 500 гривен.

Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Штрафы за опоздание в обновлении данных в ТЦК

На уточнение в ТЦК личных данных военнообязанные получили два месяца после вступления в силу нового закона о мобилизации, то есть только до 16 июля. После этой даты уже предусмотрена админответственность.

Первое нарушение предусматривает штраф от 3400 до 5100 гривен в мирное время. В военное время или за повторное нарушение грозит уже от 17 000 до 25 500 гривен. Также административная ответственность предусмотрена за отказ от получения повестки или неявку по ней в ТЦК.

Для должностных и юридических лиц в военное время штрафы составляют от 34 000 до 59 000 гривен. Также за невыполнение военнообязанным обязанностей может применяться временное ограничение на право управления автомобилем по решению суда.