Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Оновлення ВОД після 17 липня — які будуть штрафи для порушників arrow

Оновлення ВОД після 17 липня — які будуть штрафи для порушників

29 серпня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Оновлення військово-облікових даних після 17 липня - штрафи за порушення
Оновлення даних у ТЦК. Фото: enovosty.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язані громадяни, які не встигли оновити свої військово-облікові дані у встановлений законом двомісячний термін, все одно мають з’явитися до ТЦК і пройти цей процес. Але разом з тим і штраф за неоновлення даних у відведений законом строк теж доведеться сплатити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

Читайте також:

Оновлення даних триває

В Україні після набуття чинності новим законом про мобілізацію розпочався двомісячний період обов’язкового оновлення військово-облікових даних (ВОД).

Цей процес завершився 17 липня, але ті, хто не встиг оновити ВОД у відведений законом термін, все одно мають зробити це.

Втім, після завершення двомісячного терміну частина варіантів оновлення даних не працює. "На сьогодні можливість оновлення даних через ЦНАП не передбачена", — зазначив Сергій Богун.

Штраф нікуди не дінеться

Тож військовозобов’язаним громадянам, які не оновили військово-облікові дані, все ж доведеться відвідати ТЦК для актуалізації особистої інформації.

Хоча цей процес не скасовує штраф, який такі громадяни мають оплатити за неоновлення даних до 17 липня.

"Закон ви порушили, оскільки не оновили облікові дані в строки передбачені законодавством", — підкреслив юрист.

Також важливі новини дня по темі:

 

штраф мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Солдат оскаржив невиплату 100 тисяч гривень за службу на передовій — яке рішення прийняв суд

01:30 Юрист розповів, що загрожує 16-річним юнакам, які не стануть на військовий облік в ТЦК

01:23 Звільнення зі служби для контрактників — нові правила

01:18 Костюк впевнено вийшла у третє коло US Open

00:30 Оновлення ВОД після 17 липня — які будуть штрафи для порушників

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

00:29 У Харкові було чути звуки вибухів

00:00 В мережі з'явилися знімки наслідків удару ГУР по нафтобазі "Атлас"

28 серпня 2024

23:53 Переправляв ухилянтів через Тису — як суд покарав чоловіка

23:51 Засновника Telegram Дурова випустили під заставу — про яку суму йдеться

23:51 У Київ повертаються екстрені відключення світла — в ДТЕК пояснили ситуацію

01:32 Солдат оскаржив невиплату 100 тисяч гривень за службу на передовій — яке рішення прийняв суд

01:30 Юрист розповів, що загрожує 16-річним юнакам, які не стануть на військовий облік в ТЦК

01:23 Звільнення зі служби для контрактників — нові правила

01:18 Костюк впевнено вийшла у третє коло US Open

00:30 Оновлення ВОД після 17 липня — які будуть штрафи для порушників

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

00:29 У Харкові було чути звуки вибухів

00:00 В мережі з'явилися знімки наслідків удару ГУР по нафтобазі "Атлас"

28 серпня 2024

23:53 Переправляв ухилянтів через Тису — як суд покарав чоловіка

23:51 Засновника Telegram Дурова випустили під заставу — про яку суму йдеться

23:51 У Київ повертаються екстрені відключення світла — в ДТЕК пояснили ситуацію

Ексклюзив

20:03 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Text

23:22 Курська операція, мобілізація та провал Путіна — ексклюзивне інтерв'ю Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Text

17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

Text

15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

Text

14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

Text

13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Text

12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі