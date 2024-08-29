Оновлення військово-облікових даних після 17 липня - штрафи за порушення

Оновлення даних у ТЦК. Фото: enovosty.com

Військовозобов’язані громадяни, які не встигли оновити свої військово-облікові дані у встановлений законом двомісячний термін, все одно мають з’явитися до ТЦК і пройти цей процес. Але разом з тим і штраф за неоновлення даних у відведений законом строк теж доведеться сплатити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Оновлення даних триває

В Україні після набуття чинності новим законом про мобілізацію розпочався двомісячний період обов’язкового оновлення військово-облікових даних (ВОД).

Цей процес завершився 17 липня, але ті, хто не встиг оновити ВОД у відведений законом термін, все одно мають зробити це.

Втім, після завершення двомісячного терміну частина варіантів оновлення даних не працює. "На сьогодні можливість оновлення даних через ЦНАП не передбачена", — зазначив Сергій Богун.

Штраф нікуди не дінеться

Тож військовозобов’язаним громадянам, які не оновили військово-облікові дані, все ж доведеться відвідати ТЦК для актуалізації особистої інформації.

Хоча цей процес не скасовує штраф, який такі громадяни мають оплатити за неоновлення даних до 17 липня.

"Закон ви порушили, оскільки не оновили облікові дані в строки передбачені законодавством", — підкреслив юрист.