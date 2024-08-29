Обновление военно-учетных данных после 17 июля – штрафы за нарушение

Обновление данных в ТЦК. Фото: enovosty.com

Военнообязанные граждане, не успевшие обновить свои военно-учетные данные в установленный законом двухмесячный срок, все равно должны явиться в ТЦК и пройти этот процесс. Но вместе с тем и штраф за необновление данных в отведенный законом срок тоже придется уплатить.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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Обновление данных продолжается

В Украине после вступления в силу нового закона о мобилизации начался двухмесячный период обязательного обновления военно-учетных данных (ВОД).

Этот процесс завершился 17 июля, но те, кто не успел обновить ВОД в отведенный законом срок, все равно должны это сделать.

Впрочем, по истечении двухмесячного срока часть вариантов обновления данных не работает. "На сегодняшний день возможность обновления данных через ЦНАП не предусмотрена", — отметил Сергей Богун.

Штраф никуда не денется

Так что военнообязанным гражданам, которые не обновили военно-учетные данные, все же придется посетить ТЦК для актуализации личной информации.

Хотя этот процесс не отменяет штраф, который такие граждане должны оплатить за необновление данных до 17 июля.

"Закон вы нарушили, поскольку не обновили учетные данные в сроки, предусмотренные законодательством", — подчеркнул юрист.