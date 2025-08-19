Відео
Оплата штрафу від ТЦК — чи зникне статус "У розшуку"

Оплата штрафу від ТЦК — чи зникне статус "У розшуку"

Дата публікації: 19 серпня 2025 04:30
"У розшуку" — чи зникне статус після сплати штрафу в "Резерв+"
Застосунок "Резерв+". Фото ілюстративне: varta1.com

ТЦК та СП має право вносити дані про громадян, які порушили правила військового обліку, до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. У результаті в застосунку "Резерв+" з'являється статус "У розшуку", але в разі сплатити штрафу він має зникнути.

Про це повідомили фахівці юридичної компанії INSEININ.

Читайте також:

Кого можуть розшукувати ТЦК та СП

Якщо громадянин не з'явився до військкомату після отримання від повістки, відмовився від походження ВЛК або ухилився від оновлення даних, його притягнуть до адміністративної відповідальності й можуть оголосити в розшук. Штраф за порушення військового обліку становить 17–25 тисяч гривень, але може бути більшим, якщо порушення повторне або вчинене в умовах особливого періоду.

Коли після сплати штрафу, зникає статус "У розшуку"

Після того, як громадянин сплатив штраф у "Резерв+", дані про виконання покарання передають до військкомату, а там вносять зміни до реєстру "Оберіг". Процес зняття з розшуку зазвичай займає від трьох до п'яти робочих днів, адже потрібно, щоб система оновилася. Упродовж цього періоду статус може зберігатися.

Нагадаємо, іноді після сплатити штрафу у застосунку "Резерв+" знову з'являється червона стрічка з повідомленням про розшук. Правознавці пояснили, чому так відбувається.

Також ми повідомляли, що в "Резерв+" запрацював сервіс сплати штрафу за неприбуття за повісткою. Можна сплатити не весь штраф, а лише 50%.

штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані резерв
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
