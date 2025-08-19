"У розшуку" — чи зникне статус після сплати штрафу в "Резерв+"

Оплата штрафу від ТЦК — чи зникне статус "У розшуку"
ТЦК та СП має право вносити дані про громадян, які порушили правила військового обліку, до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. У результаті в застосунку "Резерв+" з'являється статус "У розшуку", але в разі сплатити штрафу він має зникнути.
Про це повідомили фахівці юридичної компанії INSEININ.
Кого можуть розшукувати ТЦК та СП
Якщо громадянин не з'явився до військкомату після отримання від повістки, відмовився від походження ВЛК або ухилився від оновлення даних, його притягнуть до адміністративної відповідальності й можуть оголосити в розшук. Штраф за порушення військового обліку становить 17–25 тисяч гривень, але може бути більшим, якщо порушення повторне або вчинене в умовах особливого періоду.
Коли після сплати штрафу, зникає статус "У розшуку"
Після того, як громадянин сплатив штраф у "Резерв+", дані про виконання покарання передають до військкомату, а там вносять зміни до реєстру "Оберіг". Процес зняття з розшуку зазвичай займає від трьох до п'яти робочих днів, адже потрібно, щоб система оновилася. Упродовж цього періоду статус може зберігатися.
Нагадаємо, іноді після сплатити штрафу у застосунку "Резерв+" знову з'являється червона стрічка з повідомленням про розшук. Правознавці пояснили, чому так відбувається.
Також ми повідомляли, що в "Резерв+" запрацював сервіс сплати штрафу за неприбуття за повісткою. Можна сплатити не весь штраф, а лише 50%.
Читайте Новини.LIVE!