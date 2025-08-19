"В розыске" — исчезнет ли статус после уплаты штрафа в "Резерв+"

Приложение "Резерв+". Фото иллюстративное: varta1.com

ТЦК и СП имеет право вносить данные о гражданах, нарушивших правила воинского учета, в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. В результате в приложении "Резерв+" появляется статус "В розыске", но в случае уплаты штрафа он должен исчезнуть.

Об этом сообщили специалисты юридической компании INSEININ.

Кого могут разыскивать ТЦК и СП

Если гражданин не явился в военкомат после получения от повестки, отказался от происхождения ВВК или уклонился от обновления данных, его привлекут к административной ответственности и могут объявить в розыск. Штраф за нарушение воинского учета составляет 17–25 тысяч гривен, но может быть больше, если нарушение повторное или совершенное в условиях особого периода.

Когда после уплаты штрафа, исчезает статус "В розыске"

После того, как гражданин оплатил штраф в "Резерв+", данные о выполнении наказания передают в военкомат, а там вносят изменения в реестр "Оберіг". Процесс снятия с розыска обычно занимает от трех до пяти рабочих дней, ведь нужно, чтобы система обновилась. В течение этого периода статус может сохраняться.

Напомним, иногда после уплаты штрафа в приложении "Резерв+" снова появляется красная лента с сообщением о розыске. Правоведы объяснили, почему так происходит.

Также мы сообщали, что в "Резерв+" заработал сервис уплаты штрафа за неявку по повестке. Можно оплатить не весь штраф, а только 50%.