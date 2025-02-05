Рішення ВЛК - як оскаржити рішення військово-лікарської комісії

Військово-лікарська комісія. Фото: "НикВести"

Неправомірне рішення військово-лікарської комісії можна оскаржити протягом місяця після проходження ВЛК. Позитивне для громадянина рішення має бути реалізоване також протягом місячного терміну.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити рішення військово-лікарської комісії, якщо воно здається громадянину неправомірним.

"Потрібно протягом місяця звернутись зі скаргою до штатної ВЛК та прикласти до скарги копію оскаржуваної довідки ВЛК , довідку 5 та довідку 6. Скаргу можна направити поштою рекомендованим листом з описом вкладеного", — наголосив юрист Владислав Дерій.

Перевірка скарги на рішення ВЛК

Юрист пояснив, хто саме перевіряє скаргу на роботу ВЛК.

"У разі визнання штатною ВЛК заяви чи скарги щодо перегляду (відміни, скасування) постанови ВЛК обґрунтованою, ВЛК переглядає оскаржувану постанову ВЛК або приймає рішення про направлення на контрольне обстеження та медичний огляд ВЛК", — підкреслив Дерій.

Він також додав, що це рішення є обов’язковим до виконання і має бути реалізоване не пізніше ніж протягом місяця з дати прийняття.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що система ВЛК буде реформована.

Також ми повідомляли про те, який документ ТЦК має надати після завершення ВЛК.