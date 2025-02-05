Решение ВВК - как обжаловать решение военно-врачебной комиссии

Военно-врачебная комиссия. Фото: "НикВести"

Неправомерное решение военно-врачебной комиссии можно обжаловать в течение месяца после прохождения ВВК. Положительное для гражданина решение должно быть реализовано также в течение месячного срока.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать решение военно-врачебной комиссии, если оно кажется гражданину неправомерным.

"Нужно в течение месяца обратиться с жалобой в штатную ВВК и приложить к жалобе копию оспариваемой справки ВВК, справку 5 и справку 6. Жалобу можно направить по почте заказным письмом с описью вложенного", — отметил юрист Владислав Дерий.

Проверка жалобы на решение ВВК

Юрист объяснил, кто именно проверяет жалобу на работу ВВК.

"В случае признания штатной ВВК заявления или жалобы о пересмотре (отмены, отмены) постановления ВВК обоснованной, ВВК пересматривает обжалуемое постановление ВВК или принимает решение о направлении на контрольное обследование и медицинский осмотр ВВК", — подчеркнул Дерий.

Он также добавил, что это решение является обязательным к исполнению и должно быть реализовано не позднее чем в течение месяца с даты принятия.

Напомним, мы ранее писали о том, что система ВВК будет реформирована.

Также мы сообщали о том, какой документ ТЦК должен предоставить после завершения ВЛК.