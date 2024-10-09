Бронювання від мобілізації - які види бронювання існують

Оформлення документів у ТЦК. Фото: apitu.org.ua

В Україні процес бронювання від мобілізації включає три різні види цього процесу, які врегульовані відповідними постановами Кабінету міністрів України. Зокрема, окремим процесом є процес електронної мобілізації через "Дію".

Про це в інтерв’ю виданню "Главред" розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.

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Три види бронювання в Україні

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних громадян може бути заброньована від мобілізації. Та бронювання не є єдиним процесом, наголосив Сергій Монукало, бо існує відразу три різні види бронювання.

Чим відрізняються види бронювання

Усі ці три види відрізняються постановами Кабміну, які й регулюють процес бронювання, а також масштабність та тривалість дії броні.

Так, бронювання відповідно до переліку посад і професій в основном органами місцевого самоврядування — регулюється постановою Кабміну №45.

Працівників критичної інфраструктури бронюють згідно із постановою українського уряду №76.

А постанова №650 регулює процес електронного бронювання через державний портал "Дія".

Нагадаємо, раніше ми писали про нові правила бронювання, які починаються в жовтні 2024 року.

Також ми розповідали про те, який документ визначає критичність підприємства і дозволяє бронювати співробітників цього підприємства.