Бронювання від мобілізації - які види бронювання існують

Основні види бронювання та чим вони відрізняються
В Україні процес бронювання від мобілізації включає три різні види цього процесу, які врегульовані відповідними постановами Кабінету міністрів України. Зокрема, окремим процесом є процес електронної мобілізації через "Дію".
Про це в інтерв’ю виданню "Главред" розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.
Три види бронювання в Україні
В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.
Частина військовозобов’язаних громадян може бути заброньована від мобілізації. Та бронювання не є єдиним процесом, наголосив Сергій Монукало, бо існує відразу три різні види бронювання.
Чим відрізняються види бронювання
Усі ці три види відрізняються постановами Кабміну, які й регулюють процес бронювання, а також масштабність та тривалість дії броні.
Так, бронювання відповідно до переліку посад і професій в основном органами місцевого самоврядування — регулюється постановою Кабміну №45.
Працівників критичної інфраструктури бронюють згідно із постановою українського уряду №76.
А постанова №650 регулює процес електронного бронювання через державний портал "Дія".
Нагадаємо, раніше ми писали про нові правила бронювання, які починаються в жовтні 2024 року.
Також ми розповідали про те, який документ визначає критичність підприємства і дозволяє бронювати співробітників цього підприємства.
Читайте Новини.LIVE!