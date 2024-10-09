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Основные виды бронирования и чем они отличаются

9 октября 2024 19:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронирование от мобилизации – какие виды бронирования существуют
Оформление документов в ТЦК. Фото: apitu.org.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине процесс бронирования от мобилизации включает три разных вида этого процесса, которые урегулированы соответствующими постановлениями Кабинета министров Украины. В частности, отдельным процессом является процесс электронной мобилизации через "Дію".

Об этом в интервью "Главреду" рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.

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Три вида бронирования в Украине

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных граждан может быть забронирована от мобилизации. Но бронирование не является единственным процессом, подчеркнул Сергей Монукало, поскольку существует сразу три разных вида бронирования.

Чем отличаются виды бронирования

Все эти три вида отличаются постановлениями Кабмина, регулирующими процесс бронирования, а также масштабность и продолжительность действия брони.

Так, бронирование в соответствии с перечнем должностей и профессий в основном органами местного самоуправления — регулируется постановлением Кабмина №45.

Сотрудников критической инфраструктуры бронируют согласно постановлению украинского правительства №76.

А постановление №650 регулирует процесс электронного бронирования через государственный портал "Дія".

Напомним, ранее мы писали о новых правилах бронирования, начинающихся в октябре 2024 года.

Также мы рассказывали, какой документ определяет критичность предприятия и позволяет бронировать сотрудников этого предприятия.

Кабинет министров Дия мобилизация бронирование ТЦК и СП Бронь от мобилизации

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