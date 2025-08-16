Відео
Україна
Особи з інвалідністю — на яких умовах їх можуть взяти до ЗСУ

Особи з інвалідністю — на яких умовах їх можуть взяти до ЗСУ

Дата публікації: 16 серпня 2025 04:30
Особи з інвалідністю можуть служити в ЗСУ, але за власним бажанням, кажуть юристи
Поранений боєць ЗСУ з протезом. Ілюстративне фото: УНІАН

Відповідно до чинного законодавства України, особи з інвалідністю не підлягають мобілізації у 2025 році. Проте, не всіх груп інвалідності це стосується.

Про нюанси призову осіб з інвалідністю у юристів дізнавались колеги з Каналу 24.

Читайте також:

Чи можуть призвати до ЗСУ осіб з інвалідністю

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" однією з підстав для отримання відстрочки є інвалідність. Хоча в законі не конкретизована група інвалідності, особи з інвалідністю третьої групи згідно з чинним законодавством не підлягають мобілізації.

Інвалідність третьої групи встановлюється особам зі стійкими помірними порушеннями функцій організму, які обмежують життєдіяльність та працездатність, але потребують соціальної допомоги та захисту.

За новим законодавством, особи з інвалідністю I, II та III груп можуть служити лише за власним бажанням, тобто мобілізація для них не проводиться. Вони мають право підписати контракт за власною ініціативою.

Особи з інвалідністю третьої групи також не зобов'язані проходити повторну медичну комісію, якщо:

  • інвалідність була встановлена за результатами підвищення або зниження групи;
  • через захворювання, поранення або каліцтва, отримані під час захисту України;
  • при відсутності кінцівок або одного з парних органів;
  • через онкологічні хвороби;
  • психічні чи інтелектуальні порушення;
  • церебральний параліч або паралітичні синдроми з дитинства.

Таким чином, мобілізація осіб з інвалідністю третьої групи не проводиться, а їхнє право на службу залишається добровільним.

Раніше повідомлялось, що ДБР після перевірок скасувало понад 800 рішень Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про призначення інвалідності посадовцям. Наразі ще перевіряються понад 70 держорганів.

Також ми інформували, що після того, як у військовослужбовця документально зафіксують інвалідність, отриману під час війни, він матиме право на одноразову грошову допомогу

ЗСУ мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані особа з інвалідністю
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
