Особи з інвалідністю можуть служити в ЗСУ, але за власним бажанням, кажуть юристи

Відповідно до чинного законодавства України, особи з інвалідністю не підлягають мобілізації у 2025 році. Проте, не всіх груп інвалідності це стосується.

Про нюанси призову осіб з інвалідністю у юристів дізнавались колеги з Каналу 24.

Чи можуть призвати до ЗСУ осіб з інвалідністю

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" однією з підстав для отримання відстрочки є інвалідність. Хоча в законі не конкретизована група інвалідності, особи з інвалідністю третьої групи згідно з чинним законодавством не підлягають мобілізації.

Інвалідність третьої групи встановлюється особам зі стійкими помірними порушеннями функцій організму, які обмежують життєдіяльність та працездатність, але потребують соціальної допомоги та захисту.

За новим законодавством, особи з інвалідністю I, II та III груп можуть служити лише за власним бажанням, тобто мобілізація для них не проводиться. Вони мають право підписати контракт за власною ініціативою.

Особи з інвалідністю третьої групи також не зобов'язані проходити повторну медичну комісію, якщо:

інвалідність була встановлена за результатами підвищення або зниження групи;

через захворювання, поранення або каліцтва, отримані під час захисту України;

при відсутності кінцівок або одного з парних органів;

через онкологічні хвороби;

психічні чи інтелектуальні порушення;

церебральний параліч або паралітичні синдроми з дитинства.

Таким чином, мобілізація осіб з інвалідністю третьої групи не проводиться, а їхнє право на службу залишається добровільним.

