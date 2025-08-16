Видео
Лица с инвалидностью — на каких условиях их могут взять в ВСУ

Лица с инвалидностью — на каких условиях их могут взять в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 04:30
Лица с инвалидностью могут служить в ВСУ, но по собственному желанию, говорят юристы
Раненый боец ВСУ с протезом. Иллюстративное фото: УНИАН

Согласно действующему законодательству Украины, лица с инвалидностью не подлежат мобилизации в 2025 году. Однако, не всех групп инвалидности это касается.

О нюансах призыва лиц с инвалидностью у юристов узнавали коллеги из Канала 24.

Читайте также:

Могут ли призвать в ВСУ лиц с инвалидностью

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" одним из оснований для получения отсрочки является инвалидность. Хотя в законе не конкретизирована группа инвалидности, лица с инвалидностью третьей группы согласно действующему законодательству не подлежат мобилизации.

Инвалидность третьей группы устанавливается лицам со стойкими умеренными нарушениями функций организма, которые ограничивают жизнедеятельность и работоспособность, но нуждаются в социальной помощи и защите.

По новому законодательству, лица с инвалидностью I, II и III групп могут служить только по собственному желанию, то есть мобилизация для них не проводится. Они имеют право подписать контракт по собственной инициативе.

Лица с инвалидностью третьей группы также не обязаны проходить повторную медицинскую комиссию, если:

  • инвалидность была установлена по результатам повышения или снижения группы;
  • из-за заболевания, ранения или увечья, полученные во время защиты Украины;
  • при отсутствии конечностей или одного из парных органов;
  • из-за онкологических болезней;
  • психические или интеллектуальные нарушения;
  • церебральный паралич или паралитические синдромы с детства.

Таким образом, мобилизация лиц с инвалидностью третьей группы не проводится, а их право на службу остается добровольным.

Ранее сообщалось, что ГБР после проверок отменило более 800 решений Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) о назначении инвалидности должностным лицам. Сейчас еще проверяются более 70 госорганов.

Также мы информировали, что после того, как у военнослужащего документально зафиксируют инвалидность, полученную во время войны, он будет иметь право на единовременную денежную помощь.

ВСУ мобилизация ТЦК и СП военнообязанные лицо с инвалидностью
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
