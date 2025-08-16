Лица с инвалидностью могут служить в ВСУ, но по собственному желанию, говорят юристы

Лица с инвалидностью — на каких условиях их могут взять в ВСУ
Согласно действующему законодательству Украины, лица с инвалидностью не подлежат мобилизации в 2025 году. Однако, не всех групп инвалидности это касается.
О нюансах призыва лиц с инвалидностью у юристов узнавали коллеги из Канала 24.
Могут ли призвать в ВСУ лиц с инвалидностью
Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" одним из оснований для получения отсрочки является инвалидность. Хотя в законе не конкретизирована группа инвалидности, лица с инвалидностью третьей группы согласно действующему законодательству не подлежат мобилизации.
Инвалидность третьей группы устанавливается лицам со стойкими умеренными нарушениями функций организма, которые ограничивают жизнедеятельность и работоспособность, но нуждаются в социальной помощи и защите.
По новому законодательству, лица с инвалидностью I, II и III групп могут служить только по собственному желанию, то есть мобилизация для них не проводится. Они имеют право подписать контракт по собственной инициативе.
Лица с инвалидностью третьей группы также не обязаны проходить повторную медицинскую комиссию, если:
- инвалидность была установлена по результатам повышения или снижения группы;
- из-за заболевания, ранения или увечья, полученные во время защиты Украины;
- при отсутствии конечностей или одного из парных органов;
- из-за онкологических болезней;
- психические или интеллектуальные нарушения;
- церебральный паралич или паралитические синдромы с детства.
Таким образом, мобилизация лиц с инвалидностью третьей группы не проводится, а их право на службу остается добровольным.
Ранее сообщалось, что ГБР после проверок отменило более 800 решений Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) о назначении инвалидности должностным лицам. Сейчас еще проверяются более 70 госорганов.
Также мы информировали, что после того, как у военнослужащего документально зафиксируют инвалидность, полученную во время войны, он будет иметь право на единовременную денежную помощь.
