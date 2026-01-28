Оформлення українського паспорта за кордоном — чи треба мати військово-облікові документи

Паспорт громадянина України. Фото ілюстративне: Державна міграційна служба України

В українських чоловіків призовного віку, які хочуть оформити або поновити паспорт громадянина України, за кордоном, перевіряють військово-облікові документи. Такий етап необхідний для перевірки актуального військово-облікового статусу.

Про це повідомили фахівці адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

У громадян призовного віку перевіряють наявність військового квитка або тимчасового посвідчення, актуальність персональних даних і військово-облікового статусу. Розбіжностей між даними в паспортних і військово-облікових документах не має бути. Також потрібне підтвердження, що чоловік перебуває на обліку, якщо ж не перебуває, треба підтвердження, що на це є законні підстави. Крім того, можуть перевірити, чи є дані в електронних реєстрах. Якщо військово-облікові дані неактуальні або взагалі відсутні, заявнику запропонують оновити інформацію або надати додаткові документи.

"Перевірка військово-облікових документів є важливою умовою для отримання або поновлення паспорта за кордоном і потребує завчасної підготовки з боку заявника", – підсумували юристи.

