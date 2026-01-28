Відео
Головна Мобілізація Отримання паспорта за кордоном — чи потрібен військовий квиток

Отримання паспорта за кордоном — чи потрібен військовий квиток

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 01:30
Оформлення українського паспорта за кордоном — чи треба мати військово-облікові документи
Паспорт громадянина України. Фото ілюстративне: Державна міграційна служба України

В українських чоловіків призовного віку, які хочуть оформити або поновити паспорт громадянина України, за кордоном, перевіряють військово-облікові документи. Такий етап необхідний для перевірки актуального військово-облікового статусу.

Про це повідомили фахівці адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Читайте також:

Перевірка військово-облікових документів за кордоном  

У громадян призовного віку перевіряють наявність військового квитка або тимчасового посвідчення, актуальність персональних даних і військово-облікового статусу. Розбіжностей між даними в паспортних і військово-облікових документах не має бути. Також потрібне підтвердження, що чоловік перебуває на обліку, якщо ж не перебуває, треба підтвердження, що на це є законні підстави. Крім того, можуть перевірити, чи є дані в електронних реєстрах. Якщо військово-облікові дані неактуальні або взагалі відсутні, заявнику запропонують оновити інформацію або надати додаткові документи.

"Перевірка військово-облікових документів є важливою умовою для отримання або поновлення паспорта за кордоном і потребує завчасної підготовки з боку заявника", – підсумували юристи.

Нагадаємо, розмір штрафу залежить від того, коли порушник його сплачує. Якщо вчасно визнати провину, можна віддати лише 50% суми.

Також ми повідомляли, хто може затримати порушників військового обліку. У працівників ТЦК та СП таких повноважень немає.

паспорти військовий облік документи закордон військовозобов'язані військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
