Оформление украинского паспорта за рубежом — надо ли иметь военно-учетные документы

Паспорт гражданина Украины. Фото иллюстративное: Государственная миграционная служба Украины

У украинских мужчин призывного возраста, которые хотят оформить или обновить паспорт гражданина Украины за рубежом, проверяют военно-учетные документы. Такой этап необходим для проверки актуального военно-учетного статуса.

Об этом сообщили специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Проверка военно-учетных документов за рубежом

У граждан призывного возраста проверяют наличие военного билета или временного удостоверения, актуальность персональных данных и военно-учетного статуса. Расхождений между данными в паспортных и военно-учетных документах не должно быть. Также требуется подтверждение, что человек состоит на учете, если же не состоит, надо подтверждение, что на это есть законные основания. Кроме того, могут проверить, есть ли данные в электронных реестрах. Если военно-учетные данные неактуальны или вообще отсутствуют, заявителю предложат обновить информацию или предоставить дополнительные документы.

"Проверка военно-учетных документов является важным условием для получения или обновления паспорта за рубежом и требует заблаговременной подготовки со стороны заявителя", — подытожили юристы.

