Отримав повістку йдучи на роботу — ухилянта ув'язнили на 3 роки

Призов у ТЦК і СП. Ілюстративне фото: УНІАН.

У Кам'янці-Подільському суд виніс вирок чоловіку, який отримав повістку йдучи на роботу. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 3 роки, проте чоловік може подати апеляцію.

Відповідне рішення суду міститься в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Де та коли чоловік отримав повістку від співробітників ТЦК

5 квітня, коли чоловік йшов на роботу, його зустріли працівники ТЦК. За словами засудженого, вони відвезли його до ТЦК на власному автомобілі для уточнення даних військового обліку. І того ж дня скерували чоловіка на медкомісію, яка визнала засудженого придатним до служби. Тому йому видали повістку з вимогою прибути 24 квітня до пункту збору, аби вирушити на службу.

"Він хотів оскаржити дії працівників ТЦК та СП, а також у нього були невирішені проблеми, тому у зазначений у повістці час він до ТЦК та СП не з’явився. Рішення ТЦК, ВЛК він не оскаржував. В подальшому під час розслідування кримінального провадження йому у приміщенні районного управління поліції вдруге вручили повістку, за яку він не розписався, проте він також не з’явився 28 липня 2023 року до ТЦК", — йдеться у пояснювальній частині вироку суду.

Що вирішив суд

Після того, як чоловік двічі проігнорував повістки та не прийшов до ТЦК для відправки на службу проти нього відкрили кримінальне провадження за ст. 336 ККУ "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період".

Суддя Юрій Мантуляк, дослідивши матеріали справи, визнав його винним та призначив мінімальне покарання за цією статтею — три роки ув'язнення.

Вирок суду ще не набрав законної сили. Тому обвинувачений може оскаржити його, подавши апеляцію.

Нагадаємо, Служба безпеки заблокувала схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон військовозобов’язаних. Проте одному чоловікові вдалось переплисти річку та втекти до Румунії.