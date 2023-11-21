Получил повестку идя на работу — уклониста отправили в тюрьму на 3 года

Призыв в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: УНИАН.

В Каменце-Подольском суд вынес приговор мужчине, получившему повестку идя на работу. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, однако мужчина может подать апелляцию.

Соответствующее решение суда содержится в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Где и когда мужчина получил повестку от сотрудников ТЦК

5 апреля, когда мужчина шел на работу, его встретили работники ТЦК. По словам осужденного, они отвезли его в ТЦК на собственном автомобиле для уточнения данных военного учета. И в тот же день направили мужчину на медкомиссию, признавшую осужденного годным к службе. Поэтому ему выдали повестку с требованием прибыть 24 апреля в пункт сбора, чтобы отправиться на службу.

"Он хотел обжаловать действия работников ТЦК и СП, а также у него были нерешенные проблемы, поэтому в указанное в повестке время он в ТЦК и СП не явился. Решение ТЦК, ВЛК он не обжаловал. В помещении районного управления полиции ему вторично вручили повестку, за которую он не расписался, однако он также не явился 28 июля 2023 года в ТЦК", — говорится в пояснительной части приговора суда.

Что решил суд

После того, как мужчина дважды проигнорировал повестки и не пришел в ТЦК для отправки на службу, против него открыли уголовное производство по ст. 336 УК "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период".

Судья Юрий Мантуляк, исследовав материалы дела, признал его виновным и назначил минимальное наказание по этой статье — три года заключения.

Приговор суда еще не вступил в законную силу. Поэтому обвиняемый может оспорить его, подав апелляцию.

Напомним, Служба безопасности заблокировала схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу военнообязанных. Однако одному мужчине удалось переплыть реку и бежать в Румынию.