Кому видаватимуть військову ID-картку і як її оформити з 1 листопада

Паперовий ВОД. Фото: Міноборони України

В Україні стартував перехід Збройних Сил та Державної спеціальної служби транспорту на нову систему військово-облікових документів. Відтак зникнуть паперові військові квитки — військовослужбовці поступово отримають ID-картки нового зразка. Оформлення та видача нових документів запрацювали з 1 листопада 2025 року і цей процес займає час.

Пояснення надала юристка Дар'я Тарасова.

Який вигляд має нова ID-картка замість паперового ВОД

Нова ID-картка створюється у формі військової ідентифікаційної картки (military identification card) із контактним або безконтактним електронним носієм, придатним для зчитування та захисту службових даних.

Передбачений і електронний формат у застосунку "Армія+", якщо його технічну частину буде реалізовано. Таким чином, військовослужбовець матиме два еквівалентні варіанти документа — фізичний і цифровий. Обидва матимуть однакову юридичну силу.

Новий зразок ID-картки для військовослужбовця. Фото: Міноборони України

Водночас військовозобов’язані отримати таку картку не зможуть — вона видаватиметься виключно військовослужбовцям.

Виготовлення картки триває до 20 календарних днів із моменту її замовлення. Під час мобілізації ID-документ одразу не видаватимуть: ТЦК та СП оформлюватимуть тимчасову довідку встановленої форми. Якщо особу призвали безпосередньо у військову частину, довідку мають видати там протягом трьох днів. До моменту отримання нового документа військовослужбовець користується цією довідкою разом із паспортом.

Хто займається оформленням ID-картки

Самому військовослужбовцю замовляти виготовлення ID-картки не потрібно — це робитиме командування. Первинне замовлення має бути здійснене протягом п’яти днів після зарахування до особового складу, а якщо одночасно прибуває значна кількість новобранців — протягом 15 днів.

Заміна картки у разі її втрати, пошкодження, закінчення строку дії або зміни персональних даних також проводиться протягом п’яти днів після подання необхідних документів. Для військових, яким замінюватимуть паперові квитки, окремі строки не визначено.

Втім, військовослужбовець зобов’язаний повідомляти про потребу заміни документа, якщо змінилися його дані, строк дії картки добігає кінця, документ пошкоджено настільки, що неможливо зчитати чи записати інформацію, або картку втрачено. Строк дії ID-картки становить десять років.

