Кому будут выдавать военную ID-карту и как ее оформить с 1 ноября

Бумажный ВОД. Фото: Минобороны Украины

В Украине стартовал переход Вооруженных Сил и Государственной специальной службы транспорта на новую систему военно-учетных документов. Поэтому исчезнут бумажные военные билеты — военнослужащие постепенно получат ID-карты нового образца. Оформление и выдача новых документов заработали с 1 ноября 2025 года и этот процесс занимает время.

Объяснения предоставила юрист Дарья Тарасова.

Как выглядит новая ID-карта вместо бумажного ВОД

Новая ID-карта создается в форме военной идентификационной карточки (military identification card) с контактным или бесконтактным электронным носителем, пригодным для считывания и защиты служебных данных.

Предусмотрен и электронный формат в приложении "Армия+", если его техническая часть будет реализована. Таким образом, военнослужащий будет иметь два эквивалентных варианта документа — физический и цифровой. Оба будут иметь одинаковую юридическую силу.

Новый образец ID-карты для военнослужащего. Фото: Минобороны Украины

В то же время военнообязанные получить такую карточку не смогут — она будет выдаваться исключительно военнослужащим.

Изготовление карты длится до 20 календарных дней с момента ее заказа. Во время мобилизации ID-документ сразу выдавать не будут: ТЦК и СП будут оформлять временную справку установленной формы. Если лицо призвали непосредственно в воинскую часть, справку должны выдать там в течение трех дней. До момента получения нового документа военнослужащий пользуется этой справкой вместе с паспортом.

Кто занимается оформлением ID-карты

Самому военнослужащему заказывать изготовление ID-карты не нужно — это будет делать командование. Первичный заказ должен быть осуществлен в течение пяти дней после зачисления в личный состав, а если одновременно прибывает значительное количество новобранцев - в течение 15 дней.

Замена карточки в случае ее потери, повреждения, окончания срока действия или изменения персональных данных также проводится в течение пяти дней после подачи необходимых документов. Для военных, которым будут заменять бумажные билеты, отдельные сроки не определены.

Впрочем, военнослужащий обязан сообщать о необходимости замены документа, если изменились его данные, срок действия карточки подходит к концу, документ поврежден настолько, что невозможно считать или записать информацию, или карта потеряна. Срок действия ID-карты составляет десять лет.

