Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Бумажных военных билетов больше не будет — что выдадут

Бумажных военных билетов больше не будет — что выдадут

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 12:20
обновлено: 11:40
Кому будут выдавать военную ID-карту и как ее оформить с 1 ноября
Бумажный ВОД. Фото: Минобороны Украины

В Украине стартовал переход Вооруженных Сил и Государственной специальной службы транспорта на новую систему военно-учетных документов. Поэтому исчезнут бумажные военные билеты — военнослужащие постепенно получат ID-карты нового образца. Оформление и выдача новых документов заработали с 1 ноября 2025 года и этот процесс занимает время. 

Объяснения предоставила юрист Дарья Тарасова.

Реклама
Читайте также:

Как выглядит новая ID-карта вместо бумажного ВОД

Новая ID-карта создается в форме военной идентификационной карточки (military identification card) с контактным или бесконтактным электронным носителем, пригодным для считывания и защиты служебных данных.

Предусмотрен и электронный формат в приложении "Армия+", если его техническая часть будет реализована. Таким образом, военнослужащий будет иметь два эквивалентных варианта документа — физический и цифровой. Оба будут иметь одинаковую юридическую силу.

null
Новый образец ID-карты для военнослужащего. Фото: Минобороны Украины

В то же время военнообязанные получить такую карточку не смогут — она будет выдаваться исключительно военнослужащим.

Изготовление карты длится до 20 календарных дней с момента ее заказа. Во время мобилизации ID-документ сразу выдавать не будут: ТЦК и СП будут оформлять временную справку установленной формы. Если лицо призвали непосредственно в воинскую часть, справку должны выдать там в течение трех дней. До момента получения нового документа военнослужащий пользуется этой справкой вместе с паспортом.

Кто занимается оформлением ID-карты

Самому военнослужащему заказывать изготовление ID-карты не нужно — это будет делать командование. Первичный заказ должен быть осуществлен в течение пяти дней после зачисления в личный состав, а если одновременно прибывает значительное количество новобранцев - в течение 15 дней.

Замена карточки в случае ее потери, повреждения, окончания срока действия или изменения персональных данных также проводится в течение пяти дней после подачи необходимых документов. Для военных, которым будут заменять бумажные билеты, отдельные сроки не определены.

Впрочем, военнослужащий обязан сообщать о необходимости замены документа, если изменились его данные, срок действия карточки подходит к концу, документ поврежден настолько, что невозможно считать или записать информацию, или карта потеряна. Срок действия ID-карты составляет десять лет.

Юристы посоветовали, как действовать, если мобилизовали трудоустроенное лицо — может ли его уволить работодатель и как будут платить заработную плату.

Некоторым мужчинам можно выезжать за границу. Юристы назвали перечень документов, который проверяют пограничники.

ВСУ военный учет мобилизация ID-карты военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации