Чи посиляться перевірки документів на вулицях після 16 липня — відповідь ТЦК

Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото: sud.ua

У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли, чи посиляться перевірки документів у військовозобов'язаних з 16 липня. За попереднім прогнозом, патрулів на вулицях не поменшає.

Про це повідомив речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв'ю "Телеграф" у понеділок, 15 липня.

Читайте також:

До чого завтра готуватися військовозобов'язаним

16 липня спливають 60 днів, що були відведені на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років. Термін був визначений новим законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

За прогнозом Полтавського ТЦК та СП, військових патрулів після 16 липня та перевірок документів не поменшає.

"Можливо, навіть побільшає. Важко сказати. Перевірка військово-облікових документів так само належить і до компетенції поліції. Тож до перевірок документів військовозобов’язані мають бути завжди готовими", — зазначив речник Полтавського ТЦК та СП.

За словами Істоміна, ніхто не скасовував правил військового обліку, які існували до повномасштабної війни. Ці 60 днів, протягом яких треба було актуалізувати дані, це додатковий час, наданий кожному для того, щоб він міг оновити свої військово-облікові документи.

Нагадаємо, Міністерство оборони України змінило позицію щодо продовження термінів оновлення облікових даних в ТЦК. Останнім днем, коли ще можна уточнити дані, залишається 16 липня.

Раніше ми повідомляли, що процес оновлення військово-облікових даних в Україні стосується не тільки тих громадян, які перебувають на військовому обліку. Ті люди, які були зняті з військового обліку, теж мають звернутися до ТЦК і оновити свої дані.

Також радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив, як в країні функціонуватиме військова поліція. За його словами, на початку роботи будуть невеликі логістичні помилки, але поступово орган матиме зовсім інший вигляд.