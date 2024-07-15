Усилятся ли проверки документов на улицах после 16 июля — ответ ТЦК

Проверка документов работниками ТЦК. Фото: sud.ua

В территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали, усилятся ли проверки документов у военнообязанных с 16 июля. По предварительному прогнозу, патрулей на улицах не станет меньше.

Об этом сообщил представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин в интервью "Телеграф" в понедельник, 15 июля.

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16 июля истекают 60 дней, которые были отведены на обновление военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Срок был определен новым законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

По прогнозу Полтавского ТЦК и СП, военных патрулей после 16 июля и проверок документов не станет меньше.

"Возможно, даже станет больше. Трудно сказать. Проверка военно-учетных документов так же относится и к компетенции полиции. Поэтому к проверкам документов военнообязанные должны быть всегда готовы", — отметил представитель Полтавского ТЦК и СП.

По словам Истомина, никто не отменял правил воинского учета, которые существовали до полномасштабной войны. Эти 60 дней, в течение которых надо было актуализировать данные, это дополнительное время, предоставленное каждому для того, чтобы он мог обновить свои военно-учетные документы.

Напомним, Министерство обороны Украины изменило позицию по продлению сроков обновления учетных данных в ТЦК. Последним днем, когда еще можно уточнить данные, остается 16 июля.

Ранее мы сообщали, что процесс обновления военно-учетных данных в Украине касается не только граждан, состоящих на военном учете. Те люди, которые были сняты с военного учета, тоже должны обратиться в ТЦК и обновить свои данные.

Также советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил, как в стране будет функционировать военная полиция. По его словам, в начале работы будут небольшие логистические ошибки, но постепенно орган будет выглядеть совсем другим.