Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Патрулей на улицах после 16 июля может стать больше — в ТЦК предупредили военнообязанных arrow

Патрулей на улицах после 16 июля может стать больше — в ТЦК предупредили военнообязанных

15 июля 2024 13:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Усилятся ли проверки документов на улицах после 16 июля — ответ ТЦК
Проверка документов работниками ТЦК. Фото: sud.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали, усилятся ли проверки документов у военнообязанных с 16 июля. По предварительному прогнозу, патрулей на улицах не станет меньше.

Об этом сообщил представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин в интервью "Телеграф" в понедельник, 15 июля.

Читайте также:

К чему завтра готовиться военнообязанным

16 июля истекают 60 дней, которые были отведены на обновление военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Срок был определен новым законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

По прогнозу Полтавского ТЦК и СП, военных патрулей после 16 июля и проверок документов не станет меньше.

"Возможно, даже станет больше. Трудно сказать. Проверка военно-учетных документов так же относится и к компетенции полиции. Поэтому к проверкам документов военнообязанные должны быть всегда готовы", — отметил представитель Полтавского ТЦК и СП.

По словам Истомина, никто не отменял правил воинского учета, которые существовали до полномасштабной войны. Эти 60 дней, в течение которых надо было актуализировать данные, это дополнительное время, предоставленное каждому для того, чтобы он мог обновить свои военно-учетные документы. 

Напомним, Министерство обороны Украины изменило позицию по продлению сроков обновления учетных данных в ТЦК. Последним днем, когда еще можно уточнить данные, остается 16 июля.

Ранее мы сообщали, что процесс обновления военно-учетных данных в Украине касается не только граждан, состоящих на военном учете. Те люди, которые были сняты с военного учета, тоже должны обратиться в ТЦК и обновить свои данные.

Также советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил, как в стране будет функционировать военная полиция. По его словам, в начале работы будут небольшие логистические ошибки, но постепенно орган будет выглядеть совсем другим.

война полиция военный призыв мобилизация проверки война в Украине ТЦК и СП военнообязанные резерв

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля