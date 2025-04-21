Переведення військовослужбовця через Армія+ — чи потрібен документ з печаткою

Застосунок "Армія+" для військовослужбовців. Фото: "Армія+"

Для того, аби перевестись із однієї військової частини до іншої через "Армію+", військовослужбовець має завантажити у застосунок документи. Але вимога обов’язкової наявності на висновку ВЛК не є коректною.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Коли печатка на документі не потрібна

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу — і під час спроби перевестись з однієї військової частини до іншої за станом здоров’я зіткнувся з проблемою у застосунку "Армія+".

"На руках маємо висновок ВЛК, який без печаток. В "Армія+" вимагають гербову печатку. В лікарні кажуть, що документ є в електронній базі, і не ставлять печатку", — розповів військовослужбовець.

Він поцікавився, чи правомірною є вимога "Армії+" щодо обов’язкової наявності печатки на висновку військово-лікарської комісії.

"Якщо у висновку немає печатки, то повинен бути QR-код", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Оскарження вимоги "Армії+"

Юрист також пояснив, що робити військовослужбовцю ЗСУ у такій ситуації із застосунком "Армія+".

"Незаконну вимогу "Армії+" можна оскаржити зверненням до Міністерства оборони України чи до Генштабу ЗСУ", — запевнив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як повернутися на службу після СЗЧ через застосунок "Армія+".

Додамо, ми повідомляли про те, що у застосунку "Армія+" з’явилися нові рапорти.