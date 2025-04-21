Перевод военнослужащего через Армія+ — нужен ли документ с печатью

Приложение "Армія+" для военнослужащих. Фото: "Армія+"

Для того, чтобы перевестись из одной воинской части в другую через "Армію+", военнослужащий должен загрузить в приложение документы. Но требование обязательного наличия на заключении ВВК не является корректным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Когда печать на документе не нужна

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу — и при попытке перевестись из одной воинской части в другую по состоянию здоровья столкнулся с проблемой в приложении "Армія+".

"На руках имеем заключение ВВК, которое без печатей. В "Армія+" требуют гербовую печать. В больнице говорят, что документ есть в электронной базе, и не ставят печать", — рассказал военнослужащий.

Он поинтересовался, правомерно ли требование "Армії+" об обязательном наличии печати на заключении военно-врачебной комиссии.

"Если в заключении нет печати, то должен быть QR-код", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Обжалование требования "Армії+"

Юрист также объяснил, что делать военнослужащему ВСУ в такой ситуации с приложением "Армія+".

"Незаконное требование "Армії+" можно обжаловать обращением в Министерство обороны Украины или в Генштаб ВСУ", — заверил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как вернуться на службу после СЗЧ через приложение "Армія+".

Добавим, мы сообщали о том, что в приложении "Армія+" появились новые рапорты.