Перевод военнослужащего через Армія+ — нужен ли документ с печатью

Печать или QR-код — что нужно для перевода военного
Для того, чтобы перевестись из одной воинской части в другую через "Армію+", военнослужащий должен загрузить в приложение документы. Но требование обязательного наличия на заключении ВВК не является корректным.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Когда печать на документе не нужна
К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу — и при попытке перевестись из одной воинской части в другую по состоянию здоровья столкнулся с проблемой в приложении "Армія+".
"На руках имеем заключение ВВК, которое без печатей. В "Армія+" требуют гербовую печать. В больнице говорят, что документ есть в электронной базе, и не ставят печать", — рассказал военнослужащий.
Он поинтересовался, правомерно ли требование "Армії+" об обязательном наличии печати на заключении военно-врачебной комиссии.
"Если в заключении нет печати, то должен быть QR-код", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Обжалование требования "Армії+"
Юрист также объяснил, что делать военнослужащему ВСУ в такой ситуации с приложением "Армія+".
"Незаконное требование "Армії+" можно обжаловать обращением в Министерство обороны Украины или в Генштаб ВСУ", — заверил Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, как вернуться на службу после СЗЧ через приложение "Армія+".
Добавим, мы сообщали о том, что в приложении "Армія+" появились новые рапорты.
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