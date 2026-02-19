Бронювання від мобілізації - як відбувається перебронювання

Оформлення документів у ТЦК для працівників критично важливих підприємств. Колаж: Новини.LIVE

Бронювання працівників критично важливих підприємств не є автоматичним процесом. Юристи пояснили, як довго відбувається процес перебронювання, скільки часу відводить закон на оформлення нової броні для співробітника.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Старе і нове бронювання

Бронювання від мобілізації — це пільга, яка надається в умовах воєнного стану частині українських підприємств, що визнають критично важливими для функціонування вітчизняної економіки.

Роботодавець має право забронювати від мобілізації частину чи усіх своїх працівників, залежно від того, до якої категорії зараховане підприємство.

До юристів звернувся громадянин, у якого закінчується поточне бронювання від мобілізації.

Чоловік поцікавився, чи відбудеться перебронювання у той же день, коли закінчиться попередня бронь.

"На жаль, одразу нова бронь не з'явиться. Роботодавець повинен подати нову заяву на бронювання працівників", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Час на перебронювання працівників

Дерій пояснив, як довго відбуватиметься перебронювання працівників критично важливих підприємств.

"Бронь з'явиться протягом 72 годин", — запевнив Владислав Дерій.

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію, згадав, на підставі якого підзаконного акту працює процес перебронювання.

"Нова бронь з'явиться у Вас протягом 72 годин, як це передбачено Постановою КМУ №76", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібно повідомляти територіальний центр комплектування про те, що громадянин планує змінити бронювання на відстрочку.

Такі дії, зазначили юристи, не є обов’язковими для військовозобов’язаного громадянина, вони жодним чином не вплинуть на можливість оформлення відстрочки після закінчення броні.

Додамо, ми повідомляли про те, чи мають право роботодавці анулювати бронювання свого працівника без попередження.

Юристи наголосили, що бронювання — не трудове право працівника, а державна гарантія забезпечення безперебійного функціонування критично важливих підприємств.