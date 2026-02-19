Видео
Главная Мобилизация Сразу ли появится новая бронь после завершения предыдущей

Сразу ли появится новая бронь после завершения предыдущей

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 15:25
Как происходит перебронирование работников критических важных предприятий
Оформление документов в ТЦК для работников критически важных предприятий. Коллаж: Новини.LIVE

Работники критически важных предприятий имеют право на бронирование от мобилизации. Юристи пояснили, почему новая бронь не может появиться автоматически, сразу после того, как прекратится предыдущее бронирование.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Перебронирование — появится ли сразу

Бронирование от мобилизации — это льгота, которая предоставляется в условиях военного положения части украинских предприятий, которые признают критически важными для функционирования отечественной экономики.

Работодатель имеет право забронировать от мобилизации часть или всех своих работников, в зависимости от того, к какой категории отнесено предприятие.

К юристам обратился гражданин, у которого заканчивается текущее бронирование от мобилизации.

Мужчина поинтересовался, состоится ли перебронирование в тот же день, когда закончится предыдущая бронь.

"К сожалению, сразу новая бронь не появится. Работодатель должен подать новое заявление на бронирование работников", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Сколько времени оформляют новую бронь

Дерий объяснил, как долго будет происходить перебронирование работников критически важных предприятий.

"Бронь появится в течение 72 часов", — заверил Владислав Дерий.

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, вспомнил, на основании какого подзаконного акта работает процесс перебронирования.

"Новая бронь появится у Вас в течение 72 часов, как это предусмотрено Постановлением КМУ №76", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, нужно ли уведомлять ТЦК о том, что военнобязанный хочет изменить бронирование на отсрочку.

По словам юристов, этот шаг не является обязательным, потому что процесс оформления отсрочки не привязан к дате окончания бронирования.

Добавим, мы сообщали о том, может ли работодатель аннулировать бронь сотрудника без предварительного предупреждения.

Бронирование является государственной гарантией обеспечения бесперебойного функционирования критически важных предприятий, поэтому работодатель должен иметь это ввиду, снимая бронь с какого-то из своих сотрудников.

стратегические предприятия критическая инфраструктура сотрудники бронирование военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
