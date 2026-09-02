Як змінити бронювання на відстрочку по навчанню через Резерв+

Працівник ТЦК та СП спілкується з чоловіком. Фото: кадр з відео

Зміна статусу в "Резерв+" з робочого бронювання на відстрочку по навчанню потребує обережності. Військовозобов'язаним слід спершу перевірити дані в ЄДЕБО і лише після цього звільнятися з роботи, щоб не опинитися в розшуку через юридичні прогалини.

Таку пораду дав юрист Володимир Романченко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як студенту скасувати бронювання з роботи для відстрочки по навчанню

Чоловік, який набув свого військовозобов'язаного статусу в лютому 2026 року із записом "Солдат резерву" та "ВОС: 999097", планує з 1 вересня змінити активне робоче бронювання на студентську відстрочку у зв'язку зі вступом до ВНЗ на денну форму навчання. При цьому він жодного разу не отримував повісток, не проходив ВЛК та не служив в армії.

За словами адвоката, поточні відмітки в застосунку "Резерв+" жодним чином не блокують можливість отримати звільнення від служби через навчання онлайн. Ключовою умовою для цього є зарахування саме на денну або дуальну форму, а також суворе дотримання послідовності рівнів здобуття освіти.

Володимир Романченко наголошує, що наразі студентська відстрочка підтягується в "Резерв+" автоматично завдяки синхронізації з Єдиною державною електронною базою з питань освіти (ЄДЕБО). Тому перед будь-якими діями юрист радить обов'язково перевірити особистий витяг з цієї бази та обов'язково звернути увагу на наявність позначки про те, що послідовність здобуття освіти не порушена.

Читайте також:

Коли найкраще подаватися на відстрчоку по навчанню

Найбільшим ризиком у процесі переходу від бронювання до студентської відстрочки залишається виникнення так званої "сірої зони", через яку особа може випадково потрапити у розшук.

Правозахисник закликає не поспішати зі звільненням з місця роботи до 1 вересня, адже поки діє бронювання, громадянин і так має законний захист від мобілізації. Юридичне право на студентську відстрочку виникає лише з початком навчального року, коли дані коректно з'являться в ЄДЕБО та застосунку "Резерв+".

Адвокат підкреслює, що звільнення від роботодавця, скасування чинного бронювання та успішне оформлення нової відстрочки є трьома абсолютно різними юридичними подіями. Вони не можуть відбутися одночасно.

"Саме на стику цих подій люди зазвичай і знаходять ту саму "сіру зону", яку потім героїчно намагаються ліквідувати", — зазначає Володимир Романченко.

Щоб уникнути зайвих проблем із територіальними центрами комплектування, військовозобов'язаним радять спершу переконатися, що нова відстрочка за навчанням гарантовано доступна, і лише після цього планувати припинення трудових відносин і скасування броні.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що перевірка військово-облікового статусу громадян тепер не залежить від формату. Відтак електронний QR-код має абсолютно таку ж юридичну вагу, як і традиційний паперовий квиток.

Окрім цього, у Верховній Раді зареєстрували ініціативу, щоб дати відстрочку від мобілізації чоловікам на весь перший рік після народження немовляти. Оскільки документ наразі лише вивчається профільним комітетом, норма ще не є чинною.