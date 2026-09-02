Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Перехід з броні на відстрочку: поради адвоката студентам

Перехід з броні на відстрочку: поради адвоката студентам

Ua ru
2 вересня 2026 18:20
Як змінити бронювання на відстрочку по навчанню через Резерв+
Працівник ТЦК та СП спілкується з чоловіком. Фото: кадр з відео

Зміна статусу в "Резерв+" з робочого бронювання на відстрочку по навчанню потребує обережності. Військовозобов'язаним слід спершу перевірити дані в ЄДЕБО і лише після цього звільнятися з роботи, щоб не опинитися в розшуку через юридичні прогалини. 

Таку пораду дав юрист Володимир Романченко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як студенту скасувати бронювання з роботи для відстрочки по навчанню

Чоловік, який набув свого військовозобов'язаного статусу в лютому 2026 року із записом "Солдат резерву" та "ВОС: 999097", планує з 1 вересня змінити активне робоче бронювання на студентську відстрочку у зв'язку зі вступом до ВНЗ на денну форму навчання. При цьому він жодного разу не отримував повісток, не проходив ВЛК та не служив в армії.

За словами адвоката, поточні відмітки в застосунку "Резерв+" жодним чином не блокують можливість отримати звільнення від служби через навчання онлайн. Ключовою умовою для цього є зарахування саме на денну або дуальну форму, а також суворе дотримання послідовності рівнів здобуття освіти.

Володимир Романченко наголошує, що наразі студентська відстрочка підтягується в "Резерв+" автоматично завдяки синхронізації з Єдиною державною електронною базою з питань освіти (ЄДЕБО). Тому перед будь-якими діями юрист радить обов'язково перевірити особистий витяг з цієї бази та обов'язково звернути увагу на наявність позначки про те, що послідовність здобуття освіти не порушена.

Читайте також:

Коли найкраще подаватися на відстрчоку по навчанню

Найбільшим ризиком у процесі переходу від бронювання до студентської відстрочки залишається виникнення так званої "сірої зони", через яку особа може випадково потрапити у розшук.

Правозахисник закликає не поспішати зі звільненням з місця роботи до 1 вересня, адже поки діє бронювання, громадянин і так має законний захист від мобілізації. Юридичне право на студентську відстрочку виникає лише з початком навчального року, коли дані коректно з'являться в ЄДЕБО та застосунку "Резерв+".

Адвокат підкреслює, що звільнення від роботодавця, скасування чинного бронювання та успішне оформлення нової відстрочки є трьома абсолютно різними юридичними подіями. Вони не можуть відбутися одночасно.

"Саме на стику цих подій люди зазвичай і знаходять ту саму "сіру зону", яку потім героїчно намагаються ліквідувати", — зазначає Володимир Романченко.

Щоб уникнути зайвих проблем із територіальними центрами комплектування, військовозобов'язаним радять спершу переконатися, що нова відстрочка за навчанням гарантовано доступна, і лише після цього планувати припинення трудових відносин і скасування броні.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що перевірка військово-облікового статусу громадян тепер не залежить від формату. Відтак електронний QR-код має абсолютно таку ж юридичну вагу, як і традиційний паперовий квиток

Окрім цього, у Верховній Раді зареєстрували ініціативу, щоб дати відстрочку від мобілізації чоловікам на весь перший рік після народження немовляти. Оскільки документ наразі лише вивчається профільним комітетом, норма ще не є чинною.

студенти мобілізація бронювання відстрочка ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації