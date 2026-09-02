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Главная Мобилизация Переход из брони на отсрочку: советы адвоката студентам

Переход из брони на отсрочку: советы адвоката студентам

Ua ru
2 сентября 2026 18:20
Как изменить бронирование на отсрочку по обучению через Резерв+
Работник ТЦК и СП общается с мужчиной. Фото: кадр с видео

Изменение статуса в "Резерв+" по рабочему бронированию на отсрочку по обучению требует осторожности. Военнообязанным следует сначала проверить данные в ЕГЭБО и только после этого увольняться с работы, чтобы не оказаться в розыске из-за юридических пробелов.

Такой совет дал юрист Владимир Романченко, передает Новини.LIVE.

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Как студенту отменить бронирование с работы для отсрочки обучения

Мужчина, который получил свой военнообязанный статус в феврале 2026 года с записью "Солдат резерва" и "ВОС: 999097", планирует с 1 сентября сменить активное рабочее бронирование на студенческую отсрочку в связи с поступлением в вузы на дневную форму обучения. При этом он ни разу не получал повестки, не проходил ВЛК и не служил в армии.

По словам адвоката, текущие отметки в приложении "Резерв+" никоим образом не блокируют возможность получить освобождение от службы через обучение онлайн. Ключевым условием для этого является зачисление именно на дневную или дуальную форму, а также строгое соблюдение последовательности уровней получения образования.

Владимир Романченко отмечает, что студенческая отсрочка подтягивается в "Резерв+" автоматически благодаря синхронизации с Единой государственной электронной базой по вопросам образования (ЕДЕБО). Поэтому перед любыми действиями юрист советует обязательно проверить личную выписку из этой базы и обязательно обратить внимание на наличие отметки о том, что последовательность получения образования не нарушена.

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Когда лучше подаваться на отсрочку по обучению

Наибольшим риском в процессе перехода от бронирования к студенческой отсрочке остается возникновение так называемой "серой зоны", из-за которой человек может случайно попасть в розыск.

Правозащитник призывает не спешить с увольнением с места работы до 1 сентября, ведь пока действует бронирование, у гражданина и так есть законная защита от мобилизации. Юридическое право на студенческую отсрочку возникает только с началом учебного года, когда данные корректно появятся в ЕГЕБО и приложении "Резерв+".

Адвокат подчеркивает, что освобождение от работодателя, отмена действующего бронирования и успешное оформление новой отсрочки являются тремя совершенно разными юридическими событиями. Они не могут состояться одновременно.

"Именно на стыке этих событий люди обычно и находят ту самую "серую зону", которую потом героически пытаются ликвидировать", — отмечает Владимир Романченко.

Чтобы избежать лишних проблем с территориальными центрами комплектования, военнообязанным советуют сначала убедиться, что новая отсрочка по обучению гарантированно доступна, и только после этого планировать прекращение трудовых отношений и отмену брони.

Новини.LIVE сообщали ранее, что проверка военно-учетного статуса граждан теперь не зависит от формата. Следовательно, электронный QR-код имеет совершенно такой же юридический вес, как и традиционный бумажный билет.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали инициативу, чтобы дать отсрочку от мобилизации мужчинам на весь первый год после рождения младенца. Поскольку документ только изучается профильным комитетом, норма еще не действует.

студенты мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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