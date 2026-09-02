Как изменить бронирование на отсрочку по обучению через Резерв+

Работник ТЦК и СП общается с мужчиной. Фото: кадр с видео

Изменение статуса в "Резерв+" по рабочему бронированию на отсрочку по обучению требует осторожности. Военнообязанным следует сначала проверить данные в ЕГЭБО и только после этого увольняться с работы, чтобы не оказаться в розыске из-за юридических пробелов.

Такой совет дал юрист Владимир Романченко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как студенту отменить бронирование с работы для отсрочки обучения

Мужчина, который получил свой военнообязанный статус в феврале 2026 года с записью "Солдат резерва" и "ВОС: 999097", планирует с 1 сентября сменить активное рабочее бронирование на студенческую отсрочку в связи с поступлением в вузы на дневную форму обучения. При этом он ни разу не получал повестки, не проходил ВЛК и не служил в армии.

По словам адвоката, текущие отметки в приложении "Резерв+" никоим образом не блокируют возможность получить освобождение от службы через обучение онлайн. Ключевым условием для этого является зачисление именно на дневную или дуальную форму, а также строгое соблюдение последовательности уровней получения образования.

Владимир Романченко отмечает, что студенческая отсрочка подтягивается в "Резерв+" автоматически благодаря синхронизации с Единой государственной электронной базой по вопросам образования (ЕДЕБО). Поэтому перед любыми действиями юрист советует обязательно проверить личную выписку из этой базы и обязательно обратить внимание на наличие отметки о том, что последовательность получения образования не нарушена.

Читайте также:

Когда лучше подаваться на отсрочку по обучению

Наибольшим риском в процессе перехода от бронирования к студенческой отсрочке остается возникновение так называемой "серой зоны", из-за которой человек может случайно попасть в розыск.

Правозащитник призывает не спешить с увольнением с места работы до 1 сентября, ведь пока действует бронирование, у гражданина и так есть законная защита от мобилизации. Юридическое право на студенческую отсрочку возникает только с началом учебного года, когда данные корректно появятся в ЕГЕБО и приложении "Резерв+".

Адвокат подчеркивает, что освобождение от работодателя, отмена действующего бронирования и успешное оформление новой отсрочки являются тремя совершенно разными юридическими событиями. Они не могут состояться одновременно.

"Именно на стыке этих событий люди обычно и находят ту самую "серую зону", которую потом героически пытаются ликвидировать", — отмечает Владимир Романченко.

Чтобы избежать лишних проблем с территориальными центрами комплектования, военнообязанным советуют сначала убедиться, что новая отсрочка по обучению гарантированно доступна, и только после этого планировать прекращение трудовых отношений и отмену брони.

Новини.LIVE сообщали ранее, что проверка военно-учетного статуса граждан теперь не зависит от формата. Следовательно, электронный QR-код имеет совершенно такой же юридический вес, как и традиционный бумажный билет.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали инициативу, чтобы дать отсрочку от мобилизации мужчинам на весь первый год после рождения младенца. Поскольку документ только изучается профильным комитетом, норма еще не действует.