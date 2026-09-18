Перевищення ліміту на бронь: як діяти роботодавцям без анулювання

Робота на критичному підприємстві та бронювання. Фото: колаж Новини.LIVE

Роботодавці зобов'язані за 10 днів анулювати відстрочки через портал "Дія", якщо частка заброньованих перевищила норму через звільнення іншого персоналу. Та зберегти бронь для працівників все-таки можна, найнявши якомога швидше нових військовозобов'язаних або вклавшись у так зване десятиденне вікно.

Про це повідомили експерти з трудового права та обліку Kadroland, передає Новини.LIVE.

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Звільнився працівник і змістилася частка на бронювання

Керівники критично важливих підприємств та установ змушені ретельно контролювати кількість військовозобов'язаних співробітників, які мають відстрочку.

Згідно з оновленим пунктом 9-2 Порядку бронювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №76 від 27 січня 2023 року, держава жорстко регламентує дії роботодавця у разі порушення кадрового балансу. Якщо компанія перевищує встановлені ліміти, директор зобов'язаний повідомити про це державу.

Нормативний акт вимагає протягом десяти робочих днів подати електронну заяву через портал "Дія" для анулювання бронювання зайвих працівників (відповідно до норм, визначених пунктами 8 і 9).

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На практиці ситуація з "перелімітом" найчастіше виникає не через бронювання нових людей, а через звільнення тих, хто відстрочки не мав. Коли звичайний військовозобов'язаний залишає посаду, загальна кількість таких працівників у штаті зменшується. Відповідно, частка заброньованого персоналу автоматично зростає і виходить за дозволені урядом межі.

При цьому в законодавстві залишається прогалина, бо урядовці досі чітко не прописали, чи є скасування броні незворотним обов'язком, якщо компанія здатна дуже швидко відновити порушені пропорції.

Як роботодавцям обійти анулювання бронювань після зміни частки

Якщо компанія встигне за відведені десять робочих днів працевлаштувати нового військовозобов'язаного, і при цьому не подаватиме його на бронювання, квота знову вирівняється. У такому випадку вимога щодо обов'язкового анулювання чужої відстрочки автоматично відпадає.

Водночас експерти наголошують на відсутності офіційних роз'яснень від державних органів влади щодо таких маневрів. Найбезпечнішим методом буде знайти заміну та офіційно прийняти нового військовозобов'язаного працівника до штату ще до того, як попередній співробітник остаточно звільниться. Такий підхід гарантує, що ліміт взагалі не порушиться, а отже, і звітувати в "Дію" про скасування броні не доведеться.

Новини.LIVE пояснювали також про те, що поява військово-облікової спеціальності 999 у документах співробітника не вимагає від роботодавця направляти його до ТЦК чи подавати додаткову звітність до Пенсійного фонду та військкоматів. Ця позначка не створює процедурних перешкод для кадрового обліку, та й працівники з таким кодом бронюються без проблем за стандартним загальним порядком.

Водночас надане бронювання має чіткі часові межі та може бути анульоване раніше строку за визначених законом умов, зокрема в разі втрати підприємством статусу критично важливого або після виконання контракту з оборонного замовлення. Усі відомості про припинення дії відстрочки автоматично та без затримок фіксуються в єдиному Реєстрі військовозобов'язаних.