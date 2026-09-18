Превышение лимита на бронирование: как действовать работодателям без аннулирования

Работа на предприятии, относящемся к категории критически важных, и бронирование. Фото: коллаж Новини.LIVE

Работодатели обязаны в течение 10 дней аннулировать отсрочки через портал "Дія", если доля забронированных мест превысила норму в связи с увольнением других сотрудников. Однако сохранить бронь для работников всё же можно, наняв как можно быстрее новых военнообязанных или воспользовавшись так называемым десятидневным окном.

Об этом сообщили эксперты по трудовому праву и учету Kadroland, передает Новини.LIVE.

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Уволился работник и изменилась доля бронирования

Руководители критически важных предприятий и учреждений вынуждены тщательно контролировать количество военнообязанных сотрудников, имеющих отсрочку.

Согласно обновленному пункту 9-2 Порядка бронирования, утвержденного постановлением Кабинета Министров № 76 от 27 января 2023 года, государство жестко регламентирует действия работодателя в случае нарушения кадрового баланса. Если компания превышает установленные лимиты, директор обязан уведомить об этом государство.

Нормативный акт требует в течение десяти рабочих дней подать электронное заявление через портал «Дия» для отмены бронирования лишних работников (в соответствии с нормами, определенными пунктами 8 и 9).

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На практике ситуация с "превышением лимита" чаще всего возникает не из-за бронирования новых сотрудников, а из-за увольнения тех, у кого не было отсрочки. Когда обычный военнообязанный покидает должность, общее количество таких работников в штате уменьшается. Соответственно, доля забронированного персонала автоматически возрастает и выходит за пределы, разрешенные правительством.

При этом в законодательстве остается пробел, поскольку правительственные чиновники до сих пор четко не прописали, является ли отмена бронирования необратимой обязанностью, если компания способна очень быстро восстановить нарушенные пропорции.

Как работодателям обойти отмену бронирований после изменения доли

Если компания успеет в течение отведенных десяти рабочих дней трудоустроить нового военнообязанного и при этом не будет подавать его на резервирование, квота снова выровняется. В таком случае требование об обязательном аннулировании чужой отсрочки автоматически отпадает.

В то же время эксперты отмечают отсутствие официальных разъяснений со стороны государственных органов власти относительно таких маневров. Самым безопасным методом будет найти замену и официально принять нового военнообязанного работника в штат еще до того, как предыдущий сотрудник окончательно уволится. Такой подход гарантирует, что лимит вообще не будет нарушен, а значит, и отчитываться в "Дію" об отмене отсрочки не придется.

Новини.LIVE также поясняли, что появление военно-учетной специальности 999 в документах сотрудника не требует от работодателя направлять его в ТЦК или подавать дополнительную отчетность в Пенсионный фонд и военкоматы. Эта отметка не создает процедурных препятствий для кадрового учета, да и работники с таким кодом бронируются без проблем в соответствии со стандартным общим порядком.

В то же время предоставленное бронирование имеет четкие временные рамки и может быть аннулировано досрочно при определенных законом условиях, в частности в случае утраты предприятием статуса критически важного или после выполнения контракта по оборонному заказу. Все сведения о прекращении действия отсрочки автоматически и без задержек фиксируются в едином Реестре военнообязанных.