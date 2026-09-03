Переоформлення відстрочки від мобілізації 2026: як змінити підставу

Черга у ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Військовозобов'язані можуть переоформити відстрочку від призову на нову підставу без ризику бути мобілізованими у перехідний період. Юрист Юрій Айвазян пояснив, як аспірантам безпечно змінити статус через зникнення родича на фронті, зберігши при цьому поточний захист від ТЦК.

Про це Юрій Айвазян повідомив на порталі правової допомоги, передає Новини.LIVE.

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Як змінити підставу для відстрочки без ризику мобілізації

Українські призовники мають законне право змінити підставу для отримання відстрочки від мобілізації, не потрапляючи у правовий вакуум. Такий механізм дозволяє, наприклад, 26-річним аспірантам переоформити документи у зв'язку зі зникненням батька на фронті ще до офіційного відрахування з університету.

Адвокат Юрій Айвазян наголошує, що для уникнення ризиків спочатку необхідно оформити нову відстрочку, дочекатися її внесення до бази даних, і лише після цього залишати аспірантуру за власним бажанням.

Процедура переоформлення чітко регламентована 56-м пунктом урядового Порядку № 560 від 16 травня 2024 року. Окремі зміни, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України № 978 від 29 липня 2026 року, прямо дозволяють подавати заяву на іншу підставу під час дії поточної відстрочки.

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Попередній статус, набутий через навчання, продовжує діяти весь час, поки комісія розглядає нові папери. У разі позитивного вердикту стара відстрочка скасовується лише в момент внесення нових даних до реєстру. Якщо ж комісія ухвалить негативне рішення, військовозобов'язаний нічого не втратить: його навчальна відстрочка залишатиметься чинною до кінця свого строку або до моменту відрахування.

Подача документів та терміни їх розгляду

Важливою деталлю є те, що на процес переоформлення не поширюється стандартне правило про подачу заяви менш ніж за 30 днів до завершення дії поточної відстрочки. Цей часовий ліміт стосується виключно оформлення статусу на наступний строк за тією ж самою причиною.

Заяву про зміну підстави можна подати через Центр надання адміністративних послуг у будь-який зручний момент, що прямо закріплено у 12-му пункті відповідного Порядку.

Що варто врахувати родичам безвісти зниклих, які хочуть мати відстрочку через це

Головна умова полягає у тому, що родич має зникнути безвісти за особливих обставин безпосередньо під час захисту України та відсічі збройної агресії. Вирішальними документами для підтвердження цього статусу є свідоцтво про народження, яке доводить родинний зв'язок, та витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Юрист також радить додати до пакета сповіщення про зникнення, копію акта службового розслідування або інші документи, які розкривають деталі інциденту.

"У ЦНАПі потрібно чітко сказати, що Ви подаєте заяву про переоформлення відстрочки за іншою підставою відповідно до пункту 56 Порядку № 560, а не заяву про продовження навчальної відстрочки. Обов’язково отримайте підтвердження прийняття та реєстрації заяви", — порадив Юрій Айвазян.

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