Переоформление отсрочки от мобилизации 2026 года: как изменить основание

Очередь в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Военнообязанные могут переоформить отсрочку от призыва на новое основание без риска быть мобилизованными в переходный период. Юрист Юрий Айвазян объяснил, как аспирантам безопасно изменить статус из-за исчезновения родственника на фронте, сохранив при этом текущую защиту от ТЦК.

Об этом Юрий Айвазян сообщил на портале правовой помощи, передает Новини.LIVE.

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Как изменить основание для отсрочки без риска мобилизации

Украинские призывники имеют законное право изменить основание получения отсрочки от мобилизации, не попадая в правовой вакуум. Такой механизм позволяет, например, 26-летним аспирантам переоформить документы в связи с исчезновением отца на фронте еще до официального отчисления из университета.

Адвокат Юрий Айвазян отмечает, что во избежание рисков сначала необходимо оформить новую отсрочку, дождаться ее внесения в базу данных, и только после этого оставлять аспирантуру по собственному желанию.

Процедура переоформления четко регламентирована 56-м пунктом правительственного Порядка №560 от 16 мая 2024 года. Отдельные изменения, введенные постановлением Кабинета Министров Украины №978 от 29 июля 2026 года, прямо позволяют подавать заявление на другое основание во время действия текущей отсрочки.

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Предыдущий статус, полученный через обучение, продолжает действовать все время, пока комиссия рассматривает новые бумаги . В случае положительного вердикта старая отсрочка отменяется только в момент внесения новых данных в реестр. Если же комиссия примет негативное решение, военнообязанный ничего не потеряет: его учебная отсрочка будет действовать до конца своего срока или до момента отчисления.

Подача документов и сроки их рассмотрения

Важной деталью является то, что процесс переоформления не распространяется стандартное правило о подаче заявления менее чем за 30 дней до завершения действия текущей отсрочки. Этот временной лимит касается исключительно оформления статуса на следующий срок по той же причине.

Заявление об изменении основания можно подать через Центр предоставления административных услуг в любой удобный момент, прямо закрепленный в 12-м пункте соответствующего Порядка.

Что следует учесть родственникам без вести пропавших, которые хотят иметь отсрочку из-за этого

Главное условие состоит в том, что родственник должен пропасть без вести при особых обстоятельствах непосредственно при защите Украины и отпоре вооруженной агрессии. Решающими документами для подтверждения этого статуса является свидетельство о рождении, которое доказывает родственную связь, и выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Юрист также советует добавить в пакет уведомления об исчезновении, копию акта служебного расследования или другие документы, раскрывающие детали инцидента.

"В ЦНАПе нужно четко сказать, что Вы подаете заявление о переоформлении отсрочки по другому основанию в соответствии с пунктом 56 Порядка № 560, а не заявление о продлении учебной отсрочки. Обязательно получите подтверждение принятия и регистрации заявления", — посоветовал Юрий Айвазян.

Новини.LIVE отмечали, что в Минобороны отмечали, что школьные администрации в 2026 году лишены права требовать от юношей старших классов любые справки из военкоматов в бумажном виде. Единственным действующим форматом подтверждения призывного учета Минобороны определило цифровой документ из приложений "Дія" или "Резерв+", поэтому электронной карточки или обычной распечатки достаточно полно для учета.

Трагическая смерть бойца в результате конфликта с сослуживцем не исключает право семьи получить государственную помощь. Для начисления предусмотренных денежных средств и последующего оформления отсрочки родственникам погибшего придется пройти сложную юридическую процедуру и подготовить большой пакет документов.