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Переправляли ухилянтів через Прут — суд виніс вирок "бізнесменам"

31 жовтня 2024 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На два роки позбавлення волі засудили двох ділків, що переправляли ухилянтів через кордон
Українські прикордонники. Ілюстративне фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Буковині двох жителів Франківщини засудили за організацію незаконного переправлення ухилянтів до Румунії. Молодих людей, яким 18 і 19 років, затримали на кордоні поблизу річки Прут. 

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Під час досудового розслідування з'ясувалось, що 18 та 19-річні молодики намагалися переправити ухилянтів через прикордонну зону неподалік села Тарасівці. За попередніми домовленостями, вартість їхніх "послуг" варіювалася від 7 до 9 тисяч доларів за одну людину.

Під час судового процесу двоє молодиків розповіли, що вирішили розпочати свій "бізнес" після того, як до них звернувся знайомий з пропозицією допомоги в проведенні чоловіків через кордон. За пошук "клієнтів" їм обіцяли 1000 доларів.

Молодики шукали ухилянтів через месенджер Telegram, де й домовлялись про зустріч та оплату. В підсумку одного з "бізнесменів" і затримали прикордонники разом з "клієнтами" приблизно за 240 метрів до державного кордону.

Що вирішив суд

Обвинувачені щиро розкаялися у скоєному та зазначили, що діяли під вказівкою третьої особи, за що їм обіцяли 1000 доларів. Також чоловіки попросили про м'яке покарання. Суд врахував думку всіх учасників процесу та визнав франківчан винними, призначивши два роки позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, в Івано-Франківську винесли вирок підприємцю, який обіцяв за хабар допомогти ухилянту отримати від ВЛК висновок про непридатність до служби. За вчинене чоловік має сплатити штраф.

Також ми повідомляли, що жителя Кіровоградської області засудили до умовного терміну. Чоловік виправдовував збройну агресію РФ і передавав ворогу дані про переміщення української військової техніки.

суд судові рішення ухилянти мобілізація війна в Україні прикордонники Івано-Франківська область

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