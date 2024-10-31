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Переправляли уклонистов через Прут — суд приговорил "бизнесменов"

31 октября 2024 01:32
Виктория Козырь - редактор
На два года лишения свободы осудили двух дельцов, переправлявших уклонистов через границу
Украинские пограничники. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

На Буковине двое жителей Франковщины осуждены за организацию незаконной переправки уклонистов в Румынию. Молодых людей, которым 18 и 19 лет, задержали на границе у реки Прут.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В ходе досудебного расследования выяснилось, что 18 и 19-летние молодые люди пытались переправить уклонистов через приграничную зону недалеко от села Тарасовцы. По предварительным договоренностям стоимость их "услуг" варьировалась от 7 до 9 тысяч долларов за одного человека.

В ходе судебного процесса двое молодых людей рассказали, что решили начать свой "бизнес" после того, как к ним обратился знакомый с предложением помощи в проведении мужчин через границу. За поиск "клиентов" им обещали 1000 долларов.

Молодые люди искали уклонистов через мессенджер Telegram, где и договаривались о встрече и оплате. В итоге одного из "бизнесменов" и задержали пограничники вместе с "клиентами" примерно в 240 метрах от государственной границы.

Что решил суд

Обвиняемые искренне раскаялись в содеянном и отметили, что действовали под указанием третьего лица, за что им обещали 1000 долларов. Также мужчины попросили о смягчении наказания. Суд учел мнение всех участников процесса и признал франковчан виновными, назначив два года лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Ивано-Франковске вынесли приговор предпринимателю, который обещал за взятку помочь уклоняющемуся получить от ВВК вывод о непригодности к службе. За совершенное мужчина должен заплатить штраф.

Также мы сообщали, что житель Кировоградской области приговорен к условному сроку. Мужчина оправдывал вооруженную агрессию РФ и передавал врагу данные о перемещении украинской военной техники.

суд судебные решения уклонисты мобилизация война в Украине пограничники Ивано-Франковская область

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