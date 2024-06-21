Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Перешли на ухилянтів — Клименко заявив про зменшення кількості контрабандистів в рази arrow

Перешли на ухилянтів — Клименко заявив про зменшення кількості контрабандистів в рази

21 червня 2024 03:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кількість контрабандистів зменшилась на 30-40%, — Ігор Клименко
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що кількість контрабандистів стала меншою на 30-40%, оскільки частина з них почала допомагати ухилянтам тікати за кордон. За його словами, таке "переключення" на людей для контрабандистів безпечніше.

Про це Ігор Клименко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", опублікованому на YouTube у четвер, 20 червня.

Читайте також:

Контрабандисти змінили ремесло

"Коли ви несете коробку з цигарками, це видно, і ми вас зупиняємо — це стаття Кримінального кодексу. Якщо ж ви переправляєте людину, то ні за що, в принципі, не відповідаєте. Можете сказати, що просто тут ходите, дивитесь на природу", — зазначив міністр.

Клименко розповів, що упродовж року виявили два десятки правоохоронців, які так чи інакше брали участь у схемах незаконного перетину кордону.

Посадовець додав, що наразі міністерство слідкує за деякими з них.

Яка відповідальність за спробу незаконного перетину кордону

За незаконний перетин кордону передбачено штраф від 3 400 до 8 500 грн або арешт до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Покарання здійснюватиметься навіть якщо спроба втечі не увінчалась успіхом.

Крім того, можлива кримінальна відповідальність у разі підроблення документів, пропозиції хабаря прикордонникам, а в деяких випадках спробу перетину можуть трактувати як ухилення від мобілізації.

Як ухилянти намагаються втекти за кордон

Нагадаємо, що п'ятеро чоловіків намагались перетнути Тису на гумовому човні. Прикордонники затримали їх в 150 метрах від кордону, перед цим здійснивши попереджувальні постріли.

Також ми писали, що двоє чоловіків планували незаконно потрапити до Румунії, але через несприятливі погодні умови та втому втратили орієнтацію і звернулися по допомогу до ДСНС. 

Додамо, що закарпатські прикордонники попередили про встановлення додаткових тимчасових обмежень на кордоні, щоб захистити нацбезпеку, посилити контроль за дотриманням правил перетину, а також запобігти правопорушенням.

кордон
закон
контрабанда
Ігор Клименко
війна в Україні
війна
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту