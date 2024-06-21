Кількість контрабандистів зменшилась на 30-40%, — Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: скриншот

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що кількість контрабандистів стала меншою на 30-40%, оскільки частина з них почала допомагати ухилянтам тікати за кордон. За його словами, таке "переключення" на людей для контрабандистів безпечніше.

Про це Ігор Клименко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", опублікованому на YouTube у четвер, 20 червня.

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"Коли ви несете коробку з цигарками, це видно, і ми вас зупиняємо — це стаття Кримінального кодексу. Якщо ж ви переправляєте людину, то ні за що, в принципі, не відповідаєте. Можете сказати, що просто тут ходите, дивитесь на природу", — зазначив міністр.

Клименко розповів, що упродовж року виявили два десятки правоохоронців, які так чи інакше брали участь у схемах незаконного перетину кордону.

Посадовець додав, що наразі міністерство слідкує за деякими з них.

Яка відповідальність за спробу незаконного перетину кордону

За незаконний перетин кордону передбачено штраф від 3 400 до 8 500 грн або арешт до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Покарання здійснюватиметься навіть якщо спроба втечі не увінчалась успіхом.

Крім того, можлива кримінальна відповідальність у разі підроблення документів, пропозиції хабаря прикордонникам, а в деяких випадках спробу перетину можуть трактувати як ухилення від мобілізації.

Як ухилянти намагаються втекти за кордон

Нагадаємо, що п'ятеро чоловіків намагались перетнути Тису на гумовому човні. Прикордонники затримали їх в 150 метрах від кордону, перед цим здійснивши попереджувальні постріли.

Також ми писали, що двоє чоловіків планували незаконно потрапити до Румунії, але через несприятливі погодні умови та втому втратили орієнтацію і звернулися по допомогу до ДСНС.

Додамо, що закарпатські прикордонники попередили про встановлення додаткових тимчасових обмежень на кордоні, щоб захистити нацбезпеку, посилити контроль за дотриманням правил перетину, а також запобігти правопорушенням.